Идеальное время для поездки в Бутан

Подбор времени для посещения Бутана

Каждый решает, когда лучше побывать в этой сказочной стране на южных склонах Гималаев, в зависимости от своих предпочтений и целей поездки.

Оптимальное время для посещения

Если ориентироваться на погоду, самые подходящие сезоны для поездки — весна (март и апрель) и осень (октябрь и ноябрь). Выбор периода будет зависеть от ваших планов: походы, уклонение от толп или посещение определенного фестиваля. В целом, октябрь — наиболее популярный месяц для иностранных туристов, за ним следует апрель. Реклама

Сезонные скидки и бюджетное путешествие

В зимние месяцы (с декабря по февраль) и в сезон дождей (с июня по август) можно найти некоторые скидки на проживание в отелях. Однако существенной разницы в стоимости туров в зависимости от сезона нет, и поездка в Бутан в любом случае не будет бюджетной.

Октябрь — лучший месяц для посещения

Сочетание комфортных температур, ясного неба, зрелищных фестивалей и отличных возможностей для походов делает октябрь идеальным временем для поездки в Бутан. Ожидайте большого числа туристов в популярных местах и на западе страны, а также многочисленных групп в кемпингах. Однако, если вы немного отклонитесь от популярных маршрутов, сможете насладиться прекрасными местами в уединении. И даже в самом оживленном состоянии, толпы в Бутане не сравнятся с соседними Непалом и Индией.

Весенние азалии

С середины марта по май погода в восточных Гималаях не только приятно теплая, но и холмы покрываются цветами рододендронов розового, красного и белого цветов, а также впечатляющими красноватыми цветами шелковичных деревьев. Температуры остаются комфортными, хотя небо может быть немного менее ясным, чем в октябре или ноябре. Поля становятся зелеными, а снежные вершины остаются покрытыми снегом.

Лучшее время для трекинга

Апрель, май, октябрь и ноябрь — идеальные месяцы для походов в Бутанских Гималаях. Весна приносит цветы и больше дождя, грязи, а также снег на высокогорьях. Осень предлагает более ясные виды и комфортные температуры около 20°C.

Наблюдение за журавлями

В ноябре можно наблюдать за черношеиными журавлями в долине Пхобжика. Эти грациозные птицы обитают там до марта, а в ноябре — наиболее комфортные условия для наблюдения, прежде чем температура упадет ниже нуля.

Спокойствие зимой

Большая часть Бутана доступна зимой с ноября по февраль, за исключением высокогорных перевалов, которые остаются заснеженными до весны. Зима — уютное и тихое время для визита, но обязательно возьмите с собой теплую одежду.

Февраль — март: меньше туристов

В феврале удобно посещать субтропическую долину Пунака и Восточный Бутан. В феврале в Восточном Бутане проходит фестиваль Хортен Кора, а в Пунаке — фестиваль Друпчен.

Июль и альпийские цветы

Хотя сезон муссонов с июня по середину сентября не идеален для поездки, высотные долины манят своими дикими цветами и мифологическим голубым маком.

Планирование поездки на фестивали

Планируйте поездку таким образом, чтобы она совпала с яркими религиозными фестивалями Бутана. На этих мероприятиях можно увидеть местных жителей в традиционных нарядах и множество колоритных обрядов. Даты фестивалей зависят от лунного календаря, и уточнять их нужно заранее. Посетив меньшие региональные фестивали, вы можете быть почетным гостем и единственным иностранцем в городе.

Источник: LonelyPlanet