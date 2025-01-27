Криптобиржа OKX Получила Лицензию ЕС MiCA, Пока Биткойн Опустился Ниже $100K

OKX Получила Лицензию MiCA

OKX наконец-то получила лицензию в рамках стандарта Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Это значимое достижение позволяет криптовалютной бирже предлагать регулируемые услуги через локализованные предложения, ориентированные более чем на 400 пользователей цифровых активов в Европе.

На текущий момент OKX занимает четвертое место по объему торгов, который составил 4,9 миллиарда долларов за прошедшие сутки. Согласно данным CoinMarketCap, в тройку лидеров входят Binance, Bybit и Coinbase. Реклама

Важный шаг для OKX

По словам генерального директора OKX Europe, Эральда Гуса, получение полной лицензии MiCA является ключевым этапом на пути OKX как ответственного лидера и инноватора в глобальной криптосистеме. Европа обладает огромным потенциалом и может стать основой для цифровых активов и блокчейн-технологий, а MiCA предоставляет прочную основу для дальнейшего роста индустрии.

Текущая ситуация на рынке

Получение лицензии происходит на фоне корректировки рынка. На данный момент Bitcoin торгуется по цене 99 927 долларов, с уменьшением на 4% за сутки и 6% за неделю. Ethereum и XRP также переживают снижение. ETH торгуется по 3 106 долларов, что представляет собой снижение на 5% за 24 часа и 6% за неделю. XRP упал на 12% за неделю и торгуется по 2,85 доллара.

Операции в Европе

Согласно заявлению компании, лицензия MiCA дает OKX возможность действовать на всей Европейской экономической зоне благодаря своему хабу на Мальте. Это обеспечивает европейским клиентам доступ к целому ряду регулируемых криптовалютных продуктов, включая спотовую торговлю, торговых ботов и внебиржевую торговлю.

Платформа поддерживает более 240 токенов криптовалют, с более чем 260 торговыми парами, включая 60 торговых пар в евро. Гус подчеркнул потенциал Европы как центра инноваций в блокчейне под единым регулирующим рамочным стандартом.

Адаптация платформы для Европы

OKX адаптирует свою платформу для удовлетворения разнообразных нужд европейских пользователей. В числе особенностей — локальные языковые настройки, отображение валют и поддержка клиентов с учетом региональных предпочтений. Также пользователи могут бесплатно вносить и выводить евро на платформе через банковские переводы или покупки криптовалют с использованием местных платежных методов, таких как кредитные карты.

Расширение через Паспортинг в ЕЭЗ

MiCA также позволяет OKX переносить свою лицензию с Мальты на все 30 стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Это уменьшает необходимость получения отдельной лицензии в каждой стране, облегчая доступ к услугам OKX. Благодаря сильной нормативной базе и технологической инфраструктуре, OKX выбрала Мальту в качестве основной базы для европейских операций.

Продукты OKX

OKX предлагает ряд продуктов для различных нужд клиентов. От простого интерфейса обмена для новичков до продвинутых торговых инструментов и всестороннего криптокошелька, платформа ориентирована на все уровни опыта. OKX также подчеркивает надежность, обеспечивая 99,99% времени безотказной работы и прозрачную систему подтверждения резервов.

Источник: Financemagnates