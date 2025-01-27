Сотни записей на получение визы в США в Колумбии отменены

БОГОТА, Колумбия — В понедельник визовые собеседования в посольстве США в Колумбии были отменены из-за конфликта, связанного с депортационными рейсами из США, который мог перерасти в серьезный торговый конфликт между двумя странами.

Многочисленные колумбийцы, пришедшие к посольству США в Боготе, получили от местных сотрудников письма, в которых говорилось, что их собеседования отменены «в связи с отказом колумбийского правительства принимать репатриационные рейсы колумбийских граждан». Остальные, у которых были назначены визовые собеседования на понедельник, получили аналогичные сообщения по электронной почте. Реклама

Запись на собеседование может занимать до двух лет.

Напряженность между Колумбией и Соединенными Штатами возросла в воскресенье после того, как президент Густаво Петро утром заявил, что не допустит приземления двух американских военных самолетов с колумбийскими депортируемыми. Ранее он дал разрешение на эти рейсы.

Петро также опубликовал видео, демонстрирующее другую группу депортируемых, якобы прибывших в Бразилию с кандалами на ногах. Он отметил, что Колумбия будет принимать депортационные рейсы только тогда, когда США установят протоколы, обеспечивающие «достойное обращение» с высылаемыми мигрантами.

Президент Дональд Трамп в своём посте на Truth Social призвал к введению 25% чрезвычайных тарифов на экспорт из Колумбии в США, и заявил, что визы колумбийских чиновников будут аннулированы, а товары из Южноамериканской страны столкнутся с усиленным таможенным контролем.

В то же время Государственный департамент США в воскресенье заявил, что прекратит выдачу виз колумбийским гражданам до возобновления депортационных рейсов.

Напряженность снизилась в воскресенье вечером после переговоров между странами. Белый дом сообщил, что Колумбия разрешила возобновление депортационных рейсов и «согласилась на все условия президента Трампа», включая прибытие депортируемых на военных рейсах.

Ранее большинство депортируемых колумбийцев прибывали чартерными рейсами, организованными подрядчиками правительства США.

Белый дом заявил, что тарифы на экспорт из Колумбии будут приостановлены, но визовые ограничения для колумбийских чиновников и усиленный таможенный контроль останутся «до успешного возвращения первой партии депортируемых колумбийцев».

Госдепартамент США пока не ответил на запросы о комментариях по возобновлению выдачи виз.

По данным Министерства торговли, в прошлом году более 1,6 миллиона колумбийцев легально посетили США. В отчете также отмечено, что США остаются главным направлением для колумбийцев, путешествующих за границу.

Источник: Time