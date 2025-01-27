Хинштейн подверг критике курского министра за заявление об ущербе от ВСУ.

В временно исполняющий обязанности руководителя Курской области Александр Хинштейн высказал критику в адрес исполняющего обязанности министра по вопросам восстановления и развития приграничных территорий региона Алексея Карнаушко за его оценку материального ущерба, нанесенного области в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На одной из рабочих встреч правительства области Хинштейн подчеркнул, что на данный момент невозможно точно определить сумму причиненного ущерба. Данное заявление было сделано в рамках заседания, которое транслировалось через социальные сети. Реклама

Ранее, в своих высказываниях, Карнаушко оценил потери Курской области от вторжения ВСУ в 750 миллиардов рублей.