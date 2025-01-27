Хинштейн подверг критике курского министра за заявление об ущербе от ВСУ.

27.01.2025
Хинштейн подверг критике курского министра за заявление об ущербе от ВСУ. Хинштейн подверг критике курского министра за заявление об ущербе от ВСУ.

В временно исполняющий обязанности руководителя Курской области Александр Хинштейн высказал критику в адрес исполняющего обязанности министра по вопросам восстановления и развития приграничных территорий региона Алексея Карнаушко за его оценку материального ущерба, нанесенного области в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На одной из рабочих встреч правительства области Хинштейн подчеркнул, что на данный момент невозможно точно определить сумму причиненного ущерба. Данное заявление было сделано в рамках заседания, которое транслировалось через социальные сети.

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Ранее, в своих высказываниях, Карнаушко оценил потери Курской области от вторжения ВСУ в 750 миллиардов рублей.

ПульсХаб
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