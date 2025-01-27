Обзор: тестируем Philips 34B1U5600CH в деле

Обзор монитора Philips 34B1U5600CH

Philips 34B1U5600CH можно считать развитыми «старшим братом» монитора AOC CU34P3CV. Оба устройства оборудованы 34-дюймовыми изогнутыми VA-панелями с разрешением 3440×1440, и по результатам наших тестов они показали почти идентичные результаты. Экран выдает качественные белые тона, охват цветового пространства DCI-P3 составляет 85%, а среднее значение Delta E — 0.58, что свидетельствует о высокой точности цветопередачи.

Преимущества этой модели объясняются набором дополнительных функций, которых нет у AOC. Монитор оснащен 1080p веб-камерой с поддержкой Windows Hello, датчиком приближения, который отключает экран при отсутствии пользователя, а также датчиком освещенности. Звук, воспроизводимый встроенными динамиками, лучше, чем у конкурента, и даже позволяет комфортное прослушивание музыки. Реклама

Монитор опережает конкурентов и по ряду технических характеристик. Частота обновления составляет 120 Гц по сравнению с 100 Гц у AOC. Philips заявляет о более высокой пиковой яркости: 350 кд/м² против 300 кд/м². В реальных условиях разница составила 368 кд/м² против 355 кд/м². Также Philips превосходит в плане интерфейсов: основной USB-C разъем способен передавать мощность до 100 Вт, в отличие от 65 Вт у AOC, и предоставляет два дополнительных USB-C порта наравне с четырьмя USB-A.

Подставка у Philips также лучше: диапазон регулировки высоты достигает 180 мм, а механизм поворота работает плавнее. Меню управления более интуитивно понятно, хотя, как и у AOC, трудно различить кнопки. Пресеты SmartImage, такие как «Easy Read» или «Low Blue Mode», оказались полезными.

Однако у Philips возникает проблема: его стоимость значительно выше, чем у конкурента AOC, при практически равном качестве панелей. В то же время модель Iiyama ProLite XUB3293UHSN-B5, которая стоит между ними по цене, предлагает более выгодные условия гарантии, включая замену на месте в случае поломки.

Philips 34B1U5600CH — отличный монитор, и если вам необходимы его дополнительные функции, можно считать его преимуществом перед AOC. Тем не менее, чтобы реально соперничать за внимание покупателей, цена на него должна снизиться до уровня ниже 500 единиц.

Источник: TechRadar