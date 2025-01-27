Обзор: практический взгляд на Iiyama ProLite XUB2763HSU-B1

Новым конкурентом для ProLite XUB2763HSU-B1 является монитор Acer Vero B277. Оба устройства, несмотря на схожую стоимость, предлагают панели разрешением 1920×1080 с IPS-матрицей и экологическую направленность.

В случае с Iiyama, это выражается в использовании пластика с 85% переработанного сырья, упаковке из картона, подлежащего 100% переработке, и получением рейтинга EPEAT Silver. Особо важным является минимальное энергопотребление устройства: при яркости 251 кд/м2 оно потребляет 11 Вт, что значительно ниже средней нормы для панелей в 27 дюймов. Реклама

Для достижения низкой цены Iiyama отказалась от некоторых функций, таких как USB-C и RJ45 разъемы, сосредоточившись на предоставляемых возможностях: имеются два видеовхода — HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также USB-хаб с двумя портами. USB-порты располагаются слева от экрана, что облегчает доступ к ним. Мониторный стенд позволяет поворачивать устройство на 45 градусов и наклонять его на 90 градусов. Для прослушивания звука можно использовать 3.5 мм аудиоразъем, поскольку встроенные динамики достаточно слабые.

Монитор обладает развлекательными возможностями благодаря частоте обновления в 100 Гц, времени отклика 3 мс и поддержке AMD FreeSync, что предотвращает разрывы изображения. Эти характеристики удивили в доступном по цене устройстве.

Монитор оснащен 8-битной панелью, что улучшает качество цветопередачи по сравнению с 6-битными панелями. В штатном режиме ProLite охватывает 94% sRGB и 72% DCI-P3 гамм, достигая средней точности Delta E 0.95, что является достойными показателями.

Как и ожидалось от IPS-панели, белые цвета выглядят хорошо, но для работы с текстом есть два нюанса. Разрешение Full HD на 27-дюймовом экране предоставляет плотность пикселей 81 ppi, соответственно текст может выглядеть не таким четким. Профиль по умолчанию имеет цветовую температуру 6078K вместо идеальных 6500K; может быть полезно настроить цветовую температуру в простом меню управления настройками. Также доступны пресеты Iiyama: Scenery, Text, Cinema и Games, хотя значительных изменений они не дают.

С отличной ценой и высокой надежностью, монитор предлагает трехлетнюю гарантию на замену. Это хороший выбор для тех, кто ценит энергосбережение и оптимальный баланс цены и качества.