Обзор Gradwell Wave: первые впечатления

Gradwell, британская компания, специализирующаяся на коммуникациях более 25 лет, предлагает облачный VoIP-сервис под названием Wave, который будет интересен малым и средним предприятиям, стремящимся перейти с устаревших аналоговых систем. Процесс внедрения прост: Gradwell берет на себя управление всеми этапами, а тарифы понятны и привязаны к количеству минут разговоров на стационарные и мобильные телефоны.

Тарифы Wave представлены в трех пакетах, каждый из которых обладает одинаковыми функциями для обработки звонков и включает в себя мобильные и настольные приложения. Пакет Wave 100 стоит £7.50 за пользователя в месяц и включает 100 минут разговоров. Wave 1000 начинается от £10.50 и предоставляет 1000 минут. Наконец, Wave 3000 стоит от £15 и предлагает 3000 минут. Реклама

Надежность сервиса обеспечивается использованием Amazon Web Services, где размещен Wave, с возможностью создания новых мощностей по мере увеличения спроса. Обеспечивается также резервирование, так как Wave развернут на трех различных географически распределенных площадках AWS.

Gradwell проводит всю интеграцию, создавая аккаунт администратора, присваивая номера телефонов и добавляя пользователей по запросу. При необходимости можно заказать настольные телефоны, которые прибудут уже зарегистрированными в вашем аккаунте.

Административный портал Wave предоставляет обзор использования аккаунта и легкий доступ ко всем основным функциям и сервисам маршрутизации звонков. Чтобы добавить новых пользователей, достаточно указать их электронную почту, задать пароль и выбрать уровень доступа: администратор или обычный пользователь Wave.

Каждому пользователю можно присвоить внутренний номер, доступные настольные телефоны, а также включить голосовую почту, запись входящих и исходящих вызовов и переадресацию на внешний номер или пользователю Wave. Возможна активация многофакторной аутентификации. После этого пользователи получают доступ к порталу Wave и могут установить приложения для Windows, macOS, iOS и Android.

Пользовательский портал Wave прост в использовании, предоставляя возможность управлять исходящими и внутренними звонками, доступом к голосовой почте, настройкой статуса занятости и перечнем контактов. Для совершения звонков нужна программная телефония, и мы без проблем установили ее на Windows и iPad.

Программная телефония имеет те же функции, что и веб-портал, с добавлением цифровой клавиатуры, списка последних вызовов и настроек оповещений. Видео-конференции были исключены из программы несколько лет назад, их функции перенесены в отдельный сервис Teams+, который стоит £2.50 за пользователя в месяц и позволяет проводить видеозвонки из десктопного приложения Teams.

Wave предлагает широкие возможности обработки звонков, включая группы вызова, конференции, автоматическую маршрутизацию по календарю и праздничным дням. Очереди вызова уведомляют абонентов о записи звонка, включают музыку на ожидании и различные сообщения. Интерактивный голосовой ответ (IVR) Wave позволяет записывать персонализированные голосовые приветствия или загружать их в виде файла.

Wave от Gradwell предлагает простую в развертывании облачную VoIP-систему со сложными функциями обработки звонков. Гибкие тарифные планы делают её доступной, а пакет для микробизнеса, начинающийся от £9.50 в месяц, обеспечивает всё необходимое для легкого перехода на VoIP, включая подключение к интернету.

Источник: TechRadar