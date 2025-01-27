Хакеры выявили серьёзные уязвимости Subaru, позволяющие удалённо запускать машины

27.01.2025
Хакеры выявили серьёзные уязвимости Subaru, позволяющие удалённо запускать машины Хакеры выявили серьёзные уязвимости Subaru, позволяющие удалённо запускать машины

Два хакера выявили серьезные уязвимости в системах безопасности Subaru Impreza 2023 года. Уязвимости в веб-портале Subaru позволили им получить удаленный доступ к автомобилю. Подобные проблемы могут затронуть сразу несколько крупных автомобильных брендов.

Двое хакеров продемонстрировали, как дистанционно взяли под контроль Subaru Impreza, обнаружив серьезный изъян в системе Starlink, которая соединяет информационно-развлекательный комплекс автомобиля с интернетом. Сэм Карри и Шубхам Шах (работавший удаленно) использовали уязвимости в веб-портале Subaru, которые позволили им завладеть автомобилем матери Карри. Благодаря этому они смогли открывать машину, сигналить и запускать двигатель с любого выбранного смартфона или компьютера.

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Карри подробно объяснил свой метод в видео и в своем блоге. Хакер подробно рассказал, как сумел войти в упомянутый веб-портал и взломать учетную запись сотрудника Subaru, просто сбросив пароль. Это дало ему возможность получить доступ к миллионам автомобилей Subaru, зная имя клиента, номер регистрации или почтовый индекс.

Карри утверждает, что ему удалось получить информацию как минимум за год о местонахождении автомобиля его матери, включая точные данные о том, где она бывала, вплоть до места парковки у церкви.

Представители Subaru сообщают, что, получив уведомление от хакеров, компания начала работать над исправлением и устранением уязвимости в служебном портале. Subaru также подчеркнули, что сбор данных о местонахождении важен для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и поиска украденных автомобилей.

Тем не менее, Карри и сообщество хакеров считают избыточным сбор данных о местоположении клиентов за длительный период. Карри также отмечает, что аналогичные уязвимости присутствуют не только у Subaru, но и у таких брендов, как Acura, Genesis, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Toyota и многих других.

Анализ: современный подключенный автомобиль может стать nightmare для приватности данных.

На прошлой неделе исследователи безопасности из Kaspersky опубликовали отчет о 13 уязвимостях в системе интерфейса Mercedes-Benz MBUX. Эти слабые места могут позволить злоумышленникам украсть данные и отключить функции защиты от угона, если хакеры смогут получить физический доступ к автомобилю. Mercedes-Benz сообщает, что компании уже известно об этих уязвимостях с 2022 года, и они были устранены.

При этом немецкая компания подчеркивает, что взлом возможен только в случае физического доступа к центральной части информационно-развлекательной системы, что отличается от проблем Subaru.

Многие специалисты и эксперты по кибербезопасности давно предостерегают о серьезных рисках безопасности современных подключенных автомобилей. Mozilla в своем отчете за 2023 год называет современный автомобиль угрозой для сохранности личных данных.

Mozilla установила, что многие автомобили собирают больше данных, чем необходимо, и пользователям практически невозможно отказаться от их сбора. Затем эти данные перепродаются третьим лицам без ведома пользователя.

Помимо огромного вторжения в частную жизнь, автомобили, оснащенные камерами, микрофонами и постоянным интернет-соединением, дают большое количество возможностей для потенциальных хакеров, чтобы получить удаленный доступ.

Автопроизводители явно осознают это, и многие из них создали отдельные подразделения по разработке программного обеспечения для борьбы с этой угрозой, однако остается многое, что нужно сделать.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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