Обзор KEF LSX II: лучшие компактные беспроводные стереоколонки с высоким разрешением

Обзор KEF LSX II LT

Вступление

KEF LSX II LT стремится сделать звук и технологии KEF более доступными. Эти колонки предлагают полностью интегрированную музыкальную систему, которая уже долгое время удерживает компанию на передовых позициях в своей категории.

Описание системы

KEF LSX II LT — это поточная аудиосистема, заключенная в паре компактных и элегантных акустических систем. Они способны воспроизводить высококачественный цифровой аудиоконтент из любого источника, включая ваш телевизор. Эти колонки отличаются детализированным, организованным звучанием, могут передавать динамически насыщенные и ритмичные звуковые образы, а также обеспечивают четкость звучания на высоких частотах, сравнимую с лучшими беспроводными колонками. Реклама

Недостатки и особенности KEF LSX II LT

Конечно, у этой системы есть и недостатки. Ограниченные размеры колонок могут затруднить звуковое заполнение больших по площади помещений. Отсутствие аналоговых входов делает систему непригодной для некоторых пользователей. Однако, если эти ограничения не представляют проблемы, система заслуживает внимания как одна из лучших среди стереоколонок для поклонников беспроводного hi-res звука.

Цена и дата выхода

Беспроводная активная акустическая система KEF LSX II LT уже поступила в продажу. В Великобритании цена составляет £899, в США — $999, а в Австралии около AU$1,699. Стоит отметить, что у KEF есть конкуренты, такие как DALI, Klipsch и Q Acoustics, предлагающие похожие модели.

Особенности

KEF LSX II LT оснащена коаксиальными драйверами Uni-Q 11-го поколения, мощностью 200 Вт классового усилителя D и множеством входных опций. В системе используется алюминиевый купол твитера и драйвер средних/низких частот из магния и алюминия, обеспечивая частотный диапазон от 54Гц до 28кГц. Основное устройство поддерживает множество потоковых сервисов и предлагает различные варианты подключения, такие как HDMI ARC, оптический и USB-C входы, а также возможность управления через приложение KEF Connect.

Качество звука

KEF LSX II LT гарантирует развлекательный и выразительный звук. Воспроизводимые низкие частоты поражают своей мощью и контролем, а средние частоты передают характер вокалистов ясно и отчетливо. Верхние частоты звучат отчетливо, не подвержены искажениям. При этом динамический диапазон позволяет отчетливо слышать разницу, даже при резких изменениях громкости, что характерно как для музыкальных, так и для киноматериалов.

Дизайн

Дизайном KEF LSX II LT занимался Майкл Янг, результатом чего стал нестандартный корпус без параллельных линий. Размеры акустических систем позволяют им удобно разместиться на полке или столе, а выбор из нескольких цветовых решений увеличивает декоративность изделия.

Простота использования и настройки

Управление системой осуществляется через приложение KEF Connect или с использованием компактного пульта дистанционного управления. Настройка также проста: достаточно подключить основную колонку к сети и подсоединить её ко вторичной колонке с помощью кабеля USB-C.

Стоимость

Учитывая предлагаемые функции, дизайн, удобство использования и качество звука, KEF LSX II LT предоставляет значительную ценность. Если аналоги вам не важны и вам не требуется звучание в огромных помещениях, трудно найти аналогичное по качеству предложение за такие деньги.

Источник: TechRadar