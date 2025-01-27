Катар объявляет о новом этапе хрупкого перемирия между Израилем и Хамас

Дейр аль-Балах, Сектор Газа — Катар объявил в понедельник утром о достижении соглашения по освобождению израильского гражданского заложника и разрешению палестинцам вернуться в северную часть Газа. Это облегчит первую крупную кризисную ситуацию в рамках хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС.

Катар, посредник в переговорах о перемирии, сообщил, что ХАМАС передаст гражданского заложника Арбель Йехуд вместе с двумя другими заложниками до пятницы. Кроме того, в понедельник израильские власти позволяют палестинцам вернуться в северную часть Газы. Реклама

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что освобождение заложников состоится в четверг, и что палестинцы смогут начать передвижение на север в понедельник. Военные Израиля отметили, что люди смогут начать пересекать границу пешком с 7 утра.

По условиям перемирия, Израиль должен был начать позволять возвращение палестинцев на север Газы в субботу. Однако этот процесс был приостановлен из-за заложника Йехуда, которого, как утверждает Израиль, должны были освободить в субботу. ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения.

Освобождение Йехуда и двух других заложников происходит в дополнение к уже запланированному на следующую субботу событию, когда должны быть освобождены еще три заложника.

Также ХАМАС заявил, что передал список всех заложников, которые будут освобождены в течение первой шестинедельной фазы перемирия. Офис израильского премьер-министра подтвердил получение этого списка.

Тысячи палестинцев уже собрались в ожидании возможности передвинуться на север через коридор Нетзарим, пересекающий Газу. Местные медицинские работники в воскресенье сообщили, что израильские силы открыли огонь по толпе, убив двух человек и ранив девять.

Тем временем президент США Дональд Трамп предложил временно переселить бо́льшую часть населения Газы в другие места, такие как Египет и Иордания, чтобы «очистить» военные разрушения. Египет, Иордания и палестинцы отвергли это предложение, опасаясь, что Израиль может не позволить возвращение беженцев.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Бассем Наим заявил, что палестинцы ни за что не примут такое предложение, даже если оно якобы направлено на восстановление. Он подчеркнул, что палестинцы могут восстановить Газы «даже лучше, чем раньше», если Израиль снимет блокаду.

Споры и стрельба проверяют хрупкое перемирие

Израильские силы стреляли по толпе на три раза в течение ночи и в воскресенье, убив двух и ранив девять человек, включая ребенка, по данным больницы Аль-Авда, принявшей пострадавших.

В своем заявлении израильская армия сообщила, что открыла предупредительный огонь по «нескольким группам подозреваемых, которые приближались к войскам и представляли угрозу».

Израиль отступил с нескольких территорий Газы согласно перемирию, которое вступило в силу в прошлое воскресенье. Военные предупредили людей держаться подальше от их сил, которые все еще действуют в буферной зоне внутри Газы вдоль границы и в коридоре Нетзарима.

ХАМАС освободил четырех женщин-солдатов Израиля в субботу, а Израиль освободил около 200 палестинских заключенных, большинство из которых отбывали пожизненные сроки за смертельные нападения. Но Израиль заявил, что Йехуд должен был быть освобожден до солдат.

ХАМАС заявил, что информировал посредников — США, Египет и Катар — о том, что Йехуд жива, и предоставила гарантии её освобождения.

Напряжение среди палестинцев, ожидающих возможности двигаться на север, растет, и некоторые из них согреваются у костров, спасаясь от зимнего холода.

«Мы испытываем страдания уже полтора года», — сказала Надя Касем. Фади ас-Синвар, также переселенец из Газы, заявил, что «судьба более миллиона людей связана с одним человеком», имея в виду Йехуда.

«Видите, насколько мы ценны? Мы ничего не стоим», — добавил он.

Трудности прекращения войны

Перемирие направлено на завершение 15-месячной войны, начавшейся после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, и возвращение заложников, находящихся в Газе, в обмен на сотни палестинских заключенных. Около 90 заложников всё еще остаются в Газе, и израильские власти считают, что не менее трети из них, а возможно и половина, погибли.

Ицик Хорн, отец заложников Иайра и Эйтана Хорна, назвал любое возобновление боевых действий «смертным приговором для заложников» и раскритиковал правительственных чиновников, которые хотят продолжения войны.

Первая фаза перемирия продлится до начала марта и включает освобождение 33 заложников и почти 2000 палестинских пленных. Вторая, более сложная фаза пока не обсуждалась. ХАМАС заявляет, что не будет освобождать оставшихся заложников без окончания войны, в то время как Израиль угрожает возобновить наступление, пока ХАМАС не будет уничтожен.

Нападение, совершенное боевиками ХАМАС 7 октября, унесло около 1200 жизней, главным образом мирных жителей, и привело к захвату около 250 человек. Более 100 были освобождены в течение недельного перемирия в ноябре 2023 года, израильские силы спасли восемь заложников и обнаружили останки десятков других, трое из которых были ошибочно убиты израильскими силами. В последнем перемирии были освобождены семь человек.

Израильская военная кампания привела к гибели более 47 000 палестинцев, более половины из которых женщины и дети, согласно Министерству здравоохранения Газы. При этом не уточняется, сколько из погибших были боевиками. Израильская армия заявляет, что уничтожила более 17 000 бойцов, не предоставив доказательств.

Бомбардировки и наземные операции Израиля разрушили широкие территории Газы и лишили около 90% ее населения, насчитывающего 2,3 миллиона человек, крыши над головой. Многие из тех, кто вернулся домой после начала перемирия, нашли лишь груды обломков.

Источник: Time