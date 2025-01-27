Как приготовить лучшую начинку для Дня благодарения из круассанов

Незаменимое блюдо для Дня Благодарения

Начинка — это одно из тех блюд на День Благодарения, которое я готовлю только к этому празднику. Это любимое сочетание углеводов и разнообразных овощей, которое я делаю раз в год. Хотя я понимаю, что удобнее использовать готовую смесь для начинки, хочу предложить вам идею: что если сделать это блюдо еще более особенным, используя круассаны вместо обычного хлеба?

Вкус из магазина

Обычно для начинки используется черствый белый хлеб, кукурузный хлеб или другой вид хлеба с легкой корочкой. Хлеб нарезают кубиками и высушивают, чтобы он мог впитать как можно больше бульона. Однако такие виды хлеба, особенно без корок, не отличаются богатым вкусом. Круассаны, напротив, имеют насыщенный вкус благодаря сливочному маслу. Кроме того, они обладают слоями и кармашками, которые отлично впитывают жидкость и задерживают кусочки овощей и трав. Реклама

Советую не использовать дорогие круассаны из пекарен — лучше подойдут магазинные, упакованные. Они дешевле и чуть более плотные, чем свежие, поэтому лучше сохраняют форму, даже если пропитаны бульоном. Вот как приготовить вкусную, масляную начинку из круассанов.

Лучший рецепт начинки на День Благодарения

1. Готовим круассановые крутоны

Сначала нужно подсушить круассаны. Я использовала восемь маленьких круассанов, но можно взять четыре больших. Нарежьте их кубиками размером примерно один дюйм и поместите в большую миску. В кастрюле или в микроволновке растопите две столовые ложки сливочного масла. Снимите с огня и добавьте чайную ложку приправ. Я использовала смесь из лука, куркумы, шалфея, петрушки и тимьяна, но вы можете сделать свою версию. Цель — сделать вкусное сливочное масло.

Полейте кусочки круассанов в миске припраленным маслом, стараясь равномерно распределить его по всей поверхности. Перемешайте, чтобы масло покрывало все кусочки. Разложите круассаны на противень и запекайте их при температуре 160°C в течение 10 минут или до полного высыхания и легкого подрумянивания снизу. Остудите. Это можно сделать заранее, но храните их в герметичном контейнере.

2. Готовим начинку

Нарежьте овощи для начинки и готовьте их на среднем огне в кастрюле с половиной столовой ложки масла и щепоткой соли. Через 5–10 минут овощи должны размягчиться, но не зарумяниться. Влейте 1–2 чашки бульона и дайте ему покипеть еще около 10 минут, чтобы овощи полностью приготовились. (Количество бульона зависит от того, насколько влажной или сухой вы предпочитаете начинку). Выключите огонь и добавьте крутоны. Перемешайте, чтобы они впитали бульон равномерно. По желанию можете добавить немного тертого сыра.

3. Запекаем

Переложите начинку в смазанную маслом форму для запекания. Сверху можно посыпать сыром. Я добавила Пекорино Романо, который отлично дополняет блюдо. Запекайте при температуре 190°C в течение 15 минут до коричневого цвета. Перед подачей остудите на пять минут.

Рецепт начинки из круассанов

Ингредиенты:

5 крупных круассанов или 8–10 маленьких

2 ½ столовые ложки несоленого масла, разделите

1 чайная ложка сухих приправ (смесь петрушки, тимьяна и лука например)

¼ чашки нарезанной моркови

¼ чашки нарезанного сельдерея

1 средняя шалот, нарезанная

Щепотка соли

1–2 чашки бульона (из индейки, овощей, или другой)

По желанию ¼ чашки тертого сыра (пекорино, пармезан или чеддер)

Шаги приготовления:

Разогрейте духовку до 160°C. Нарежьте круассаны на кусочки размером в дюйм. Поместите в большую миску. Растопите две столовые ложки масла и добавьте приправы. Полейте круассаны припраленным маслом и перемешайте руками. Распределите на противне и запекайте 10 минут. Остудите. В кастрюле растопите полстоловой ложки масла и добавьте морковь, сельдерей и шалот с солью. Готовьте до размягчения, затем залейте бульоном и кипятите 10 минут. В это время смажьте форму для запекания маслом. Выключите огонь, добавьте крутоны и часть сыра (если используете). Перемешайте и переложите в форму. Сверху добавьте еще сыра. Запекайте при 190°C около 15 минут. Остудите перед подачей.

Источник: LifeHacker