Правительство одобрило инициативу не предоставлять гражданство РФ при отказе от принесения присяги

27.01.2025
Правительство одобрило инициативу не предоставлять гражданство РФ при отказе от принесения присяги Правительство одобрило инициативу не предоставлять гражданство РФ при отказе от принесения присяги

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, предусматривающий изменения в существующем законодательстве о получении гражданства. Основные положения данного документа касаются процедуры принесения присяги иностранными гражданами, желающими получить гражданство России.

Основные изменения законопроекта:

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  • Отказ от присяги. В соответствии с новым проектом, иностранным гражданам будет отказано в предоставлении гражданства при нежелании произнести присягу. Это важное условие для получения гражданства РФ, и его невыполнение влечет за собой отказ в получении статуса гражданина.

  • Возраст принесения присяги. Законопроект предусматривает снижение минимального возраста для принесения присяги с 18 до 14 лет. Это позволит молодым заявителям стать полноправными гражданами России на более раннем этапе.

Изменения в законе о гражданстве:

Инициаторы поправок подчеркивают, что в настоящее время принесение присяги является обязательным для всех иностранцев, вступающих в российское гражданство, за исключением несовершеннолетних и недееспособных лиц. Принятие гражданства вступает в силу со дня произнесения присяги, но это решение может быть признано недействительным, если в течение одного года присяга не была принесена.

Законопроект предусматривает внесение

ПульсХаб
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