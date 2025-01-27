Правительство одобрило инициативу не предоставлять гражданство РФ при отказе от принесения присяги

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, предусматривающий изменения в существующем законодательстве о получении гражданства. Основные положения данного документа касаются процедуры принесения присяги иностранными гражданами, желающими получить гражданство России.

Основные изменения законопроекта: Реклама

Отказ от присяги. В соответствии с новым проектом, иностранным гражданам будет отказано в предоставлении гражданства при нежелании произнести присягу. Это важное условие для получения гражданства РФ, и его невыполнение влечет за собой отказ в получении статуса гражданина.

Возраст принесения присяги. Законопроект предусматривает снижение минимального возраста для принесения присяги с 18 до 14 лет. Это позволит молодым заявителям стать полноправными гражданами России на более раннем этапе.

Изменения в законе о гражданстве:

Инициаторы поправок подчеркивают, что в настоящее время принесение присяги является обязательным для всех иностранцев, вступающих в российское гражданство, за исключением несовершеннолетних и недееспособных лиц. Принятие гражданства вступает в силу со дня произнесения присяги, но это решение может быть признано недействительным, если в течение одного года присяга не была принесена.

Законопроект предусматривает внесение