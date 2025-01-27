Новый iPhone SE 4 засветился на фото и видео со всеми особенностями, включая вырез в экране

Мы, возможно, впервые получили наиболее детальный взгляд на следующую доступную модель iPhone SE от Apple, представленного как в видео, так и на фотографиях, и это может быть как настоящий телефон, так и умело сделанный макет. Несмотря на некоторые предположения о том, что новый SE примет дизайн «Dynamic Island» от недавних iPhone, данная модель, похоже, остаётся с прежним вырезом.

Инсайдер Majin Bu разместил в сети короткое видео в течение выходных, где показан новый телефон на ярком свету, а позже — фотографии белой и черной версий устройства. Как и в предыдущих моделях iPhone SE, на задней части есть только одна камера, однако это первый аппарат в данной линейке, с предполагаемым наличием порта USB-C, что теперь требуется для продажи на территории ЕС. Реклама

Самым большим сюрпризом стало использование старого дисплея с вырезом вместо дизайна «Dynamic Island», что изначально упоминалось инсайдером Эваном Блассом. Это трудно заметить на видео, но расположение фронтальной камеры чуть левее центра соответствует настройке iPhone 14, и сам инсайдер подтвердил наличие выреза в комментариях к своему посту.

Это не первый раз, когда мы видим новый SE, но самый чёткий. Сонни Диксон опубликовал две фотографии похожих макетов SE 4 две недели назад, а затем выставил их на продажу.

Согласно слухам, SE 4 планируется перейти на OLED-дисплей и, предположительно, будет оснащён достаточным количеством оперативной памяти для поддержки функций Apple Intelligence. Есть предположения о запуске модели в марте или апреле, что согласуется с тем, что SE 3 был представлен в марте 2022 года.

Источник: TheVerge