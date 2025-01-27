Отчет HubSpot о состоянии блогинга в 2025 году: данные от 500+ маркетологов

27.01.2025
Отчет HubSpot о состоянии блогинга в 2025 году: данные от 500+ маркетологов Отчет HubSpot о состоянии блогинга в 2025 году: данные от 500+ маркетологов

Признаюсь честно, моя команда и я немного смущены. Как ни странно, ведение блогов – это основное, чем мы занимаемся в The HubSpot BLOG. По этой причине нам несколько неловко, что потребовалось более десяти лет, чтобы подготовить наш первый отчет о состоянии блогов.

Но, как гласит китайская пословица: «Лучшее время для посадки дерева было 20 лет назад, следующее лучшее – сейчас». Именно поэтому мы провели опрос более 500 маркетологов из разных отраслей и компаний, чтобы понять текущее состояние и будущее ведения блогов.

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Публикуют ли компании блог-контент?

Краткий ответ? Да, и на то есть веские причины.

Наш опрос показал, что 65% маркетологов работают в компаниях, которые ведут блоги. Более того, они делают это с должной регулярностью:

  • 22% компаний, поддерживающих блоги, публикуют контент ежедневно.
  • 37% публикуют два-три раза в неделю.
  • 30% выпускают что-то еженедельно.
  • 7% публикуются раз в две недели.
  • 5% публикуют ежемесячно.

Большинство из них также подтвердили, что ведение блогов играет важную роль в их общих маркетинговых стратегиях:

  • 47% назвали его очень важным.
  • 46% – важным.
  • 5% – нейтральным.
  • 2% – менее важным.

Зачем компании ведут блоги?

Ведение блогов – это довольно гибкая практика. Она может решить множество маркетинговых задач, однако наше исследование показало, что большинство компаний делают это, чтобы привлечь внимание. Обнаружено, что:

  • 66% компаний ведут блоги для повышения осведомленности о бренде.
  • 53% – для вовлечения клиентов.
  • 49% – для генерации лидов.
  • 34% – по причинам, связанным с SEO.
  • 26% – для демонстрации экспертного мнения.

Эти цели также соответствуют ключевым показателям эффективности (KPI), которые они используют для оценки успеха своего контента. Согласно нашему исследованию:

  • 54% используют количество просмотров страниц.
  • 53% учитывают количество социальных репостов.
  • 46% – коэффициент конверсии.
  • 45% – время, проведенное на странице.
  • 22% – количество обратных ссылок.

Какой контент публикуют компании?

Блог компании может стать отличной платформой для долгосрочного укрепления репутации через вечнозеленый контент и моментального влияния через статьи на актуальные темы. Наши исследования показали, что маркетологи обычно сочетают оба эти подхода:

  • 40% блогов делят содержание поровну между вечнозеленым и актуальным материалом.
  • 24% отдают 75% контента вечнозеленым материалам и 25% – актуальным.
  • 18% делают наоборот: 75% актуального контента и 25% вечнозеленого.
  • 7% публикуют только вечнозеленые материалы.
  • 2% – только актуальные.

Также наше исследование показало, что компании видят хорошую отдачу от разнообразных форм контента:

  • 51% считают, что руководства «как сделать» работают лучше всего.
  • 45% отмечают удачные результаты от новостей отрасли.
  • 42% – от кейсов.
  • 34% – от энциклопедических статей.
  • 23% – от списков продуктов.

Откуда берется трафик на блоги?

Привлечение заинтересованных читателей к вашему контенту так же сложно, как и необходимо. В условиях изменения технологии поиска и популяризации короткого контента разнообразие каналов дистрибуции становится необходимостью для блогеров.

Опрос показал, что:

  • 83% компаний распространяют свои материалы через социальные сети.
  • 47% используют email-рассылки.
  • 47% – платную рекламу.
  • 36% повышают узнаваемость через органический поиск.
  • 33% используют инфлюенсеров.
  • 23% – платный поиск.

Кроме того, компании, ведущие блоги, делятся на тех, кто преимущественно получает трафик органически и тех, кто использует платные каналы. Исследование выявило, что:

  • 38% в основном получают трафик органически.
  • 21% – через платные каналы.
  • 36% используют оба метода.

Какова роль искусственного интеллекта?

Искусственный интеллект – особенно генеративный AI – является, вероятно, самой значительной новацией в мире контентного маркетинга.

Это создает перед блогерами ситуацию «адаптируйся или умри», и, похоже, наши респонденты осознают это. Исследование показывает, что:

  • Только 4% блогеров никогда не пользуются AI.
  • 21% используют его для создания менее 25% контента.
  • 37% – для 25-50% контента.
  • 19% – для 51-75% контента.
  • 16% – для более 75% контента.

AI также применяется на разных этапах создания контента. Наши респонденты отметили:

  • 43% используют AI для редактирования и проверки текста.
  • 38% – для создания структуры материала.
  • 37% – для написания начального черновика.
  • 31% – для создания изображений.
  • 30% – для исследования тем.
  • 26% – для генерации мета-описаний.

Среди ресурсов AI самыми популярными стали:

  • ChatGPT – 68% респондентов.
  • Google Gemini – 50%.
  • Copy.ai – 13%.
  • Claude – 12%.
  • Jasper – 11%.
  • HubGPT – 8%.
  • 5% использовали другие ресурсы.

Ожидаемый результат от использования AI – увеличение объема производства контента. Наше исследование показало:

  • 19% респондентов значительно увеличили объемы производства.
  • 48% – умеренно.
  • 17% не заметили изменений.
  • 9% умеренно их снизили.
  • 3% значительно снизили.

Как блоги реагируют на стандарты E-E-A-T?

Новые стандарты E-E-A-T (Опыта, Экспертизы, Авторитета и Доверия) стали серьезным испытанием для блогов, и респонденты использовали разные подходы для адаптации.

Один из важных элементов – установление надежности авторов. Наше исследование показало:

  • 43% компаний ссылаются на опубликованные работы и цитаты.
  • 42% используют биографии авторов с их достижениями.
  • 40% включают ссылки на профессиональные профили.
  • 27% добавляют отраслевые сертификаты.
  • 8% не уверены в своих данных.

Интеграция исследований и данных также помогает удовлетворить требования E-E-A-T. Согласно опросу:

  • 8% респондентов используют данные в 0-20% контента своего блога.
  • 23% – в 21-40% контента.
  • 28% – в 41-60% контента.
  • 26% – в 61-80% контента.
  • 13% – в 81-100% контента.
  • 3% затруднились ответить.

При этом добавление только данных может быть недостаточно для получения высоких позиций в результатах поиска. Согласно исследованиям:

  • 45% компаний демонстрируют личный опыт через истории сотрудников.
  • 36% используют оригинальные цитаты экспертов.
  • 35% ссылаются на кейсы с клиентами.
  • 33% публикуют интервью с экспертами.
  • 25% делятся результатами тестирования продуктов.
  • 10% не фиксируют опыт из первых рук.
  • 6% затруднились ответить.

В целом, E-E-A-T представляет собой один из самых значительных сдвигов в органическом поиске. Наши респонденты адаптировались по-разному:

  • 39% увеличили количество ссылок на первоисточники.
  • 34% внедрили процессы экспертной оценки.
  • 36% добавили оригинальные исследования и данные.
  • 31% улучшили процессы проверки фактов.
  • 20% добавили авторские биографии.
  • 12% не внесли серьезных изменений.
  • 7% не определились.

Каковы перспективы блогинга?

Несмотря на текущие вызовы, большинство маркетологов, которых мы опросили, оптимистично смотрят на будущее блогинга. Исследование показало:

  • 56% маркетологов ожидают расширения роли блогинга в их контентных стратегиях.
  • 32% считают, что все останется по-прежнему.
  • 7% намерены уменьшить акцент на блогах.
  • 5% не уверены в своих прогнозах.

Тем не менее контент-маркетинг постоянно меняется и компании не могут полагаться только на блоги для генерации вовлеченности. Поэтому:

  • 81% компаний также инвестируют в видео.
  • 53% – в подкасты.
  • 46% – в рассылки.
  • 39% – в вебинары.
  • 20% – в электронные книги.

Итак, каково состояние блогинга в 2025 году?

Если наше исследование может служить индикатором, то блогинг далеко не устарел. В последнее время практика была подвержена значительным переменам, однако блогеры адаптировались к ним. Блоги по-прежнему остаются одним из самых эффективных инструментов в распоряжении маркетологов для достижения ключевых целей, таких как генерация лидов и узнаваемость бренда. И тот факт, что маркетологи продолжают инвестировать в эту практику, подтверждает ее многофункциональность и продуктивность.

Состояние блогинга? В одном слове — устойчиво.

Всё меняется, и это другим, но все еще стабильным.

Источник: HubSpot

ПульсХаб
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