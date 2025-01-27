Отчет HubSpot о состоянии блогинга в 2025 году: данные от 500+ маркетологов

Признаюсь честно, моя команда и я немного смущены. Как ни странно, ведение блогов – это основное, чем мы занимаемся в The HubSpot BLOG. По этой причине нам несколько неловко, что потребовалось более десяти лет, чтобы подготовить наш первый отчет о состоянии блогов.
Но, как гласит китайская пословица: «Лучшее время для посадки дерева было 20 лет назад, следующее лучшее – сейчас». Именно поэтому мы провели опрос более 500 маркетологов из разных отраслей и компаний, чтобы понять текущее состояние и будущее ведения блогов.
Публикуют ли компании блог-контент?
Краткий ответ? Да, и на то есть веские причины.
Наш опрос показал, что 65% маркетологов работают в компаниях, которые ведут блоги. Более того, они делают это с должной регулярностью:
- 22% компаний, поддерживающих блоги, публикуют контент ежедневно.
- 37% публикуют два-три раза в неделю.
- 30% выпускают что-то еженедельно.
- 7% публикуются раз в две недели.
- 5% публикуют ежемесячно.
Большинство из них также подтвердили, что ведение блогов играет важную роль в их общих маркетинговых стратегиях:
- 47% назвали его очень важным.
- 46% – важным.
- 5% – нейтральным.
- 2% – менее важным.
Зачем компании ведут блоги?
Ведение блогов – это довольно гибкая практика. Она может решить множество маркетинговых задач, однако наше исследование показало, что большинство компаний делают это, чтобы привлечь внимание. Обнаружено, что:
- 66% компаний ведут блоги для повышения осведомленности о бренде.
- 53% – для вовлечения клиентов.
- 49% – для генерации лидов.
- 34% – по причинам, связанным с SEO.
- 26% – для демонстрации экспертного мнения.
Эти цели также соответствуют ключевым показателям эффективности (KPI), которые они используют для оценки успеха своего контента. Согласно нашему исследованию:
- 54% используют количество просмотров страниц.
- 53% учитывают количество социальных репостов.
- 46% – коэффициент конверсии.
- 45% – время, проведенное на странице.
- 22% – количество обратных ссылок.
Какой контент публикуют компании?
Блог компании может стать отличной платформой для долгосрочного укрепления репутации через вечнозеленый контент и моментального влияния через статьи на актуальные темы. Наши исследования показали, что маркетологи обычно сочетают оба эти подхода:
- 40% блогов делят содержание поровну между вечнозеленым и актуальным материалом.
- 24% отдают 75% контента вечнозеленым материалам и 25% – актуальным.
- 18% делают наоборот: 75% актуального контента и 25% вечнозеленого.
- 7% публикуют только вечнозеленые материалы.
- 2% – только актуальные.
Также наше исследование показало, что компании видят хорошую отдачу от разнообразных форм контента:
- 51% считают, что руководства «как сделать» работают лучше всего.
- 45% отмечают удачные результаты от новостей отрасли.
- 42% – от кейсов.
- 34% – от энциклопедических статей.
- 23% – от списков продуктов.
Откуда берется трафик на блоги?
Привлечение заинтересованных читателей к вашему контенту так же сложно, как и необходимо. В условиях изменения технологии поиска и популяризации короткого контента разнообразие каналов дистрибуции становится необходимостью для блогеров.
Опрос показал, что:
- 83% компаний распространяют свои материалы через социальные сети.
- 47% используют email-рассылки.
- 47% – платную рекламу.
- 36% повышают узнаваемость через органический поиск.
- 33% используют инфлюенсеров.
- 23% – платный поиск.
Кроме того, компании, ведущие блоги, делятся на тех, кто преимущественно получает трафик органически и тех, кто использует платные каналы. Исследование выявило, что:
- 38% в основном получают трафик органически.
- 21% – через платные каналы.
- 36% используют оба метода.
Какова роль искусственного интеллекта?
Искусственный интеллект – особенно генеративный AI – является, вероятно, самой значительной новацией в мире контентного маркетинга.
Это создает перед блогерами ситуацию «адаптируйся или умри», и, похоже, наши респонденты осознают это. Исследование показывает, что:
- Только 4% блогеров никогда не пользуются AI.
- 21% используют его для создания менее 25% контента.
- 37% – для 25-50% контента.
- 19% – для 51-75% контента.
- 16% – для более 75% контента.
AI также применяется на разных этапах создания контента. Наши респонденты отметили:
- 43% используют AI для редактирования и проверки текста.
- 38% – для создания структуры материала.
- 37% – для написания начального черновика.
- 31% – для создания изображений.
- 30% – для исследования тем.
- 26% – для генерации мета-описаний.
Среди ресурсов AI самыми популярными стали:
- ChatGPT – 68% респондентов.
- Google Gemini – 50%.
- Copy.ai – 13%.
- Claude – 12%.
- Jasper – 11%.
- HubGPT – 8%.
- 5% использовали другие ресурсы.
Ожидаемый результат от использования AI – увеличение объема производства контента. Наше исследование показало:
- 19% респондентов значительно увеличили объемы производства.
- 48% – умеренно.
- 17% не заметили изменений.
- 9% умеренно их снизили.
- 3% значительно снизили.
Как блоги реагируют на стандарты E-E-A-T?
Новые стандарты E-E-A-T (Опыта, Экспертизы, Авторитета и Доверия) стали серьезным испытанием для блогов, и респонденты использовали разные подходы для адаптации.
Один из важных элементов – установление надежности авторов. Наше исследование показало:
- 43% компаний ссылаются на опубликованные работы и цитаты.
- 42% используют биографии авторов с их достижениями.
- 40% включают ссылки на профессиональные профили.
- 27% добавляют отраслевые сертификаты.
- 8% не уверены в своих данных.
Интеграция исследований и данных также помогает удовлетворить требования E-E-A-T. Согласно опросу:
- 8% респондентов используют данные в 0-20% контента своего блога.
- 23% – в 21-40% контента.
- 28% – в 41-60% контента.
- 26% – в 61-80% контента.
- 13% – в 81-100% контента.
- 3% затруднились ответить.
При этом добавление только данных может быть недостаточно для получения высоких позиций в результатах поиска. Согласно исследованиям:
- 45% компаний демонстрируют личный опыт через истории сотрудников.
- 36% используют оригинальные цитаты экспертов.
- 35% ссылаются на кейсы с клиентами.
- 33% публикуют интервью с экспертами.
- 25% делятся результатами тестирования продуктов.
- 10% не фиксируют опыт из первых рук.
- 6% затруднились ответить.
В целом, E-E-A-T представляет собой один из самых значительных сдвигов в органическом поиске. Наши респонденты адаптировались по-разному:
- 39% увеличили количество ссылок на первоисточники.
- 34% внедрили процессы экспертной оценки.
- 36% добавили оригинальные исследования и данные.
- 31% улучшили процессы проверки фактов.
- 20% добавили авторские биографии.
- 12% не внесли серьезных изменений.
- 7% не определились.
Каковы перспективы блогинга?
Несмотря на текущие вызовы, большинство маркетологов, которых мы опросили, оптимистично смотрят на будущее блогинга. Исследование показало:
- 56% маркетологов ожидают расширения роли блогинга в их контентных стратегиях.
- 32% считают, что все останется по-прежнему.
- 7% намерены уменьшить акцент на блогах.
- 5% не уверены в своих прогнозах.
Тем не менее контент-маркетинг постоянно меняется и компании не могут полагаться только на блоги для генерации вовлеченности. Поэтому:
- 81% компаний также инвестируют в видео.
- 53% – в подкасты.
- 46% – в рассылки.
- 39% – в вебинары.
- 20% – в электронные книги.
Итак, каково состояние блогинга в 2025 году?
Если наше исследование может служить индикатором, то блогинг далеко не устарел. В последнее время практика была подвержена значительным переменам, однако блогеры адаптировались к ним. Блоги по-прежнему остаются одним из самых эффективных инструментов в распоряжении маркетологов для достижения ключевых целей, таких как генерация лидов и узнаваемость бренда. И тот факт, что маркетологи продолжают инвестировать в эту практику, подтверждает ее многофункциональность и продуктивность.
Состояние блогинга? В одном слове — устойчиво.
Всё меняется, и это другим, но все еще стабильным.
Источник: HubSpot