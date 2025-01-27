Отчет HubSpot о состоянии блогинга в 2025 году: данные от 500+ маркетологов

Признаюсь честно, моя команда и я немного смущены. Как ни странно, ведение блогов – это основное, чем мы занимаемся в The HubSpot BLOG. По этой причине нам несколько неловко, что потребовалось более десяти лет, чтобы подготовить наш первый отчет о состоянии блогов. Но, как гласит китайская пословица: «Лучшее время для посадки дерева было 20 лет назад, следующее лучшее – сейчас». Именно поэтому мы провели опрос более 500 маркетологов из разных отраслей и компаний, чтобы понять текущее состояние и будущее ведения блогов. Реклама

Публикуют ли компании блог-контент? Краткий ответ? Да, и на то есть веские причины. Наш опрос показал, что 65% маркетологов работают в компаниях, которые ведут блоги. Более того, они делают это с должной регулярностью: 22% компаний, поддерживающих блоги, публикуют контент ежедневно.

37% публикуют два-три раза в неделю.

30% выпускают что-то еженедельно.

7% публикуются раз в две недели.

5% публикуют ежемесячно. Большинство из них также подтвердили, что ведение блогов играет важную роль в их общих маркетинговых стратегиях: 47% назвали его очень важным.

46% – важным.

5% – нейтральным.

2% – менее важным.

Зачем компании ведут блоги? Ведение блогов – это довольно гибкая практика. Она может решить множество маркетинговых задач, однако наше исследование показало, что большинство компаний делают это, чтобы привлечь внимание. Обнаружено, что: 66% компаний ведут блоги для повышения осведомленности о бренде.

53% – для вовлечения клиентов.

49% – для генерации лидов.

34% – по причинам, связанным с SEO.

26% – для демонстрации экспертного мнения. Эти цели также соответствуют ключевым показателям эффективности (KPI), которые они используют для оценки успеха своего контента. Согласно нашему исследованию: 54% используют количество просмотров страниц.

53% учитывают количество социальных репостов.

46% – коэффициент конверсии.

45% – время, проведенное на странице.

22% – количество обратных ссылок.

Какой контент публикуют компании? Блог компании может стать отличной платформой для долгосрочного укрепления репутации через вечнозеленый контент и моментального влияния через статьи на актуальные темы. Наши исследования показали, что маркетологи обычно сочетают оба эти подхода: 40% блогов делят содержание поровну между вечнозеленым и актуальным материалом.

24% отдают 75% контента вечнозеленым материалам и 25% – актуальным.

18% делают наоборот: 75% актуального контента и 25% вечнозеленого.

7% публикуют только вечнозеленые материалы.

2% – только актуальные. Также наше исследование показало, что компании видят хорошую отдачу от разнообразных форм контента: 51% считают, что руководства «как сделать» работают лучше всего.

45% отмечают удачные результаты от новостей отрасли.

42% – от кейсов.

34% – от энциклопедических статей.

23% – от списков продуктов.

Откуда берется трафик на блоги? Привлечение заинтересованных читателей к вашему контенту так же сложно, как и необходимо. В условиях изменения технологии поиска и популяризации короткого контента разнообразие каналов дистрибуции становится необходимостью для блогеров. Опрос показал, что: 83% компаний распространяют свои материалы через социальные сети.

47% используют email-рассылки.

47% – платную рекламу.

36% повышают узнаваемость через органический поиск.

33% используют инфлюенсеров.

23% – платный поиск. Кроме того, компании, ведущие блоги, делятся на тех, кто преимущественно получает трафик органически и тех, кто использует платные каналы. Исследование выявило, что: 38% в основном получают трафик органически.

21% – через платные каналы.

36% используют оба метода.

Какова роль искусственного интеллекта? Искусственный интеллект – особенно генеративный AI – является, вероятно, самой значительной новацией в мире контентного маркетинга. Это создает перед блогерами ситуацию «адаптируйся или умри», и, похоже, наши респонденты осознают это. Исследование показывает, что: Только 4% блогеров никогда не пользуются AI.

21% используют его для создания менее 25% контента.

37% – для 25-50% контента.

19% – для 51-75% контента.

16% – для более 75% контента. AI также применяется на разных этапах создания контента. Наши респонденты отметили: 43% используют AI для редактирования и проверки текста.

38% – для создания структуры материала.

37% – для написания начального черновика.

31% – для создания изображений.

30% – для исследования тем.

26% – для генерации мета-описаний. Среди ресурсов AI самыми популярными стали: ChatGPT – 68% респондентов.

Google Gemini – 50%.

Copy.ai – 13%.

Claude – 12%.

Jasper – 11%.

HubGPT – 8%.

5% использовали другие ресурсы. Ожидаемый результат от использования AI – увеличение объема производства контента. Наше исследование показало: 19% респондентов значительно увеличили объемы производства.

48% – умеренно.

17% не заметили изменений.

9% умеренно их снизили.

3% значительно снизили.

Как блоги реагируют на стандарты E-E-A-T? Новые стандарты E-E-A-T (Опыта, Экспертизы, Авторитета и Доверия) стали серьезным испытанием для блогов, и респонденты использовали разные подходы для адаптации. Один из важных элементов – установление надежности авторов. Наше исследование показало: 43% компаний ссылаются на опубликованные работы и цитаты.

42% используют биографии авторов с их достижениями.

40% включают ссылки на профессиональные профили.

27% добавляют отраслевые сертификаты.

8% не уверены в своих данных. Интеграция исследований и данных также помогает удовлетворить требования E-E-A-T. Согласно опросу: 8% респондентов используют данные в 0-20% контента своего блога.

23% – в 21-40% контента.

28% – в 41-60% контента.

26% – в 61-80% контента.

13% – в 81-100% контента.

3% затруднились ответить. При этом добавление только данных может быть недостаточно для получения высоких позиций в результатах поиска. Согласно исследованиям: 45% компаний демонстрируют личный опыт через истории сотрудников.

36% используют оригинальные цитаты экспертов.

35% ссылаются на кейсы с клиентами.

33% публикуют интервью с экспертами.

25% делятся результатами тестирования продуктов.

10% не фиксируют опыт из первых рук.

6% затруднились ответить. В целом, E-E-A-T представляет собой один из самых значительных сдвигов в органическом поиске. Наши респонденты адаптировались по-разному: 39% увеличили количество ссылок на первоисточники.

34% внедрили процессы экспертной оценки.

36% добавили оригинальные исследования и данные.

31% улучшили процессы проверки фактов.

20% добавили авторские биографии.

12% не внесли серьезных изменений.

7% не определились.

Каковы перспективы блогинга? Несмотря на текущие вызовы, большинство маркетологов, которых мы опросили, оптимистично смотрят на будущее блогинга. Исследование показало: 56% маркетологов ожидают расширения роли блогинга в их контентных стратегиях.

32% считают, что все останется по-прежнему.

7% намерены уменьшить акцент на блогах.

5% не уверены в своих прогнозах. Тем не менее контент-маркетинг постоянно меняется и компании не могут полагаться только на блоги для генерации вовлеченности. Поэтому: 81% компаний также инвестируют в видео.

53% – в подкасты.

46% – в рассылки.

39% – в вебинары.

20% – в электронные книги.