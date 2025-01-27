Мировое потребление данных в 2024 году достигло рекордного уровня — причины роста

Объем потребления данных в мире вырос на 15% в годовом исчислении и более чем в два раза за пять лет, как утверждает отчет DE-CIX

Глобальный объем передачи данных достиг нового рекорда в 2024 году, составив 68 эксабайт. Это значительное увеличение на 15% по сравнению с 2023 годом. Реклама

Рост мирового трафика

Согласно новым данным от DE-CIX, за последние пять лет общий объем передачи данных более чем удвоился. В 2020 году он составлял всего 32 эксабайта. Однако к 2024 году потребление выросло на 113%, достигнув 68 эксабайт. Этому способствовали изменения в работе, такие как переход на гибридный и удаленный режимы работы во время пандемии.

Чтобы представить себе масштабы, 68 эксабайт данных эквивалентны стопке бумаги, в 20 раз выше Эвереста, или непрерывным просмотрам видео высокой четкости в течение двух миллионов лет.

Влияние на интернет-трафик оказывали такие события, как матчи Лиги чемпионов УЕФА и видеоигры. Пиковое значение интернет-трафика в этом году достигло 24.92 терабит в секунду в ноябре во время запуска нескольких новых игр.

Хотя крупнейший объем трафика в 2024 году пришелся на видеоигры, в третьем и четвертом кварталах активно использовались видео конференции. Гибридный формат работы остается нормой для многих, несмотря на усилия технологических гигантов вернуть сотрудников в офисы.

Эти данные представлены DE-CIX, ведущим мировым оператором интернет-обмена, который управляет 60 площадками в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.

Итог исследования

Подобные данные подтвердили и другие компании. Например, Cloudflare ранее сообщала о 17% росте интернет-трафика в мировом масштабе.

Источник: TechRadar