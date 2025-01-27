Глава Росмолодежи Григорий Гуров выразил озабоченность относительно вмешательства европейских политиков в культурную сферу России. На своей странице в мессенджере Telegram он заострил внимание на том, как эти действия могут повлиять на детское творчество в стране.

Григорий Гуров прокомментировал критику популярной песни «Сигма бой», высказанную немецким политиком Нэлой Риль. Он видит в этом очередной случай вмешательства в достижения российских детей в области культуры. Гуров утверждает, что песня была создана без какого-либо политического подтекста, цели авторов не включали в себя проявления каких-либо идеологий. Реклама

Помимо прочего, Гуров отметил, что это уже не первый случай, когда европейские политики пытаются ограничить деятельность российских молодежных организаций, таких как «Движение первых» и Юнармия. Теперь, считает он, они перешли к ограничению творчества молодых российских исполнителей. Это, по его мнению, вызывает сомнения относительно настоящей свободы слова и культурного самовыражения в Европе.

Гуров также обратил внимание на то, что запреты на поп-культуру и детское творчество только подрывают культурные связи и взаимопонимание между народами. Он выразил надежду, что российские художники и их труды будут продолжать получать поддержку и признание, несмотря на внешние попытки ограничить их возможности.

Ранее депутат Европарламента Нела Риль заявила о том, что российская песня «Сигма бой» якобы передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир, и подчеркнула, что Россия использует музыку для проникновения в европейскую культуру.