Министр внутренних дел Белоруссии выражает уверенность в отсутствии инцидентов после выборов

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сообщил, что выборы президента, прошедшие в 2025 году, оказались наиболее спокойными в истории страны. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Кубраков обратил внимание на то, что министерство не предвидит никаких инцидентов. Он подчеркнул, что спокойствие в период выборов подтверждают как статистические данные, так и мнения граждан, которые выражают признательность за поддержание безопасности. Реклама

Министр подчеркнул, что неоднократно получал положительные отзывы от граждан и гостей Беларуси о работе правоохранительных органов на избирательных участках. В ходе проведения выборов не было зафиксировано нарушений общественного порядка, что свидетельствует о контролируемой ситуации в стране.

Также Кубраков выразил благодарность сотрудникам МВД и военнослужащим внутренних войск за их вклад в обеспечение безопасности на выборах.

Ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси сообщила о завершении голосования на президентских выборах, которые были признаны состоявшимися. Согласно последним данным экзитпола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко одерживает победу, набирая 87,6% голосов.