Гинцбург объявил, что с сентября пациенты начнут получать онковакцину

Первые шаги к применению персонализированной онковакцины в России

Первые пациенты смогут начать терапию с использованием онковакцины уже в сентябре. Об этом сообщил Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, работающего при Минздраве России. Реклама

Индивидуальный подход к лечению

Ранее Гинцбург отмечал, что разработка онковакцины в центре ведется с акцентом на персонализацию. Для каждого пациента средство будет разрабатываться индивидуально, с использованием возможностей искусственного интеллекта. Эта технология анализирует параметры опухоли и создает «чертеж» будущего препарата, который специалисты смогут изготовить в течение недели.

Ожидания и планы

Для реализации данного проекта был представлен план дорожной карты. Согласно этому плану, предполагается получение разрешения на использование вакцины уже к концу августа. Это значит, что к сентябрю медики смогут начать предоставление нового вида лечения.

Применение вакцины

Новый препарат будет вводиться больным с первичной меланомой, а также пациентам, уже прошедшим определенные этапы лечения ранее.

Исследовательские испытания и вызовы

В декабре начался процесс отбора участников для участия в первых клинических испытаниях онкологической вакцины под названием «Энтеромикс».

Однако не обошлось и без трудностей. Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн предупредил о мошенниках, которые предлагают пациентам платно пройти «второй этап» клинических испытаний онковакцины.