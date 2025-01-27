Путеводитель по Тадж-Махалу

Планируете путешествие в Индию и задумываетесь, стоит ли посетить Тадж-Махал, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в Агре? Если честно, пропустить одно из самых прекрасных зданий мира по какой-либо причине было бы настоящей потерей. Несмотря на множество изображений в интернете, ничто не сравнится с личным опытом при виде завораживающего чуда из белого мрамора.

Это творение являет собой вечный памятник любви, символизирующий дань преданности правителя его возлюбленной жене, ушедшей из жизни. Тадж-Махал, как его называют местные, находится в списке мест, обязательных для посещения у многих путешественников, и на это есть причины. Готовьтесь к толпам людей, которые вместе с вами стремятся увидеть этот грандиозный знак любви XVII века. Реклама

Тадж-Махал был создан в память о Мумтаз-Махал, третьей жене императора Шах Джахана, умершей в 1631 году от осложнений при родах. Строительство началось в 1632 году и продолжалось восемь лет, в процессе чего трудились более 20 000 человек. Окончание строительства всего комплекса заняло еще 14 лет и было завершено в 1653 году. Через пять лет после завершения строительства Шах Джахан был лишён трона и заключён в Красный Форт Агры сыном Аурангзебом, где и провёл оставшуюся часть жизни до своей смерти в 1666 году и был похоронен рядом с любимой.

Как добраться до Агры?

Агра хорошо соединена железной дорогой и автомобильным транспортом с Дели. Самый простой способ добраться — сесть на поезд Taj Express, отправляющийся утром и достигающий Агры за три часа. Можно также заранее заказать такси или воспользоваться Uber из Дели. Аэропорт Агры обслуживает только внутренние рейсы из Мумбаи, Хайдарабада и Бангалора.

Купите билеты заранее, чтобы избежать очередей

Один из способов избежать длинных очередей — заранее купить билет онлайн. Стоимость входа для международных посетителей составляет ₹1100, для граждан стран SAARC и BIMSTEC — ₹540, а для индийских граждан — всего ₹50. Также за дополнительную плату можно войти в мавзолей. Билет включает в себя бутылку воды и бахилы для посещения мавзолея.

Когда лучше всего посещать Тадж-Махал?

Хотя в любое время здесь много посетителей, вы сможете найти меньше людей, если приедете к открытию, за полчаса до восхода солнца. Лучшее время для посещения – с февраля по апрель или с сентября по ноябрь, чтобы избежать экстремальных температур и сезонных осадков.

Ночные визиты в Тадж

Просмотреть Тадж ночью можно в течение пяти дней в месяц: в полнолуние и два дня до и после него. Около главных ворот допускается ограниченное число посетителей с 8 до 12 ночи, на каждый визит отводится 30 минут.

Прибытие к Тадж-Махалу

Из-за загрязнения окружающей среды в штате Уттар-Прадеш, автотранспорт не допускается ближе 500 метров от памятника. Парковка доступна рядом со входами: Восточный вход и Западный вход.

Правила посещения

Посетители должны пройти контроль билетов и безопасности. Есть отдельные очереди для мужчин и женщин. Иностранные посетители могут пропустить очередь благодаря своим билетам с высоким тарифом.

Что не следует брать с собой

Большие сумки запрещены. Лучшее решение — брать только самое необходимое, чтобы ускорить прохождение проверки. Запрещено проносить штативы, еду, табак и некоторые другие предметы.

Чего ожидать при посещении?

Главный комплекс делится на две части. Передний участок — это чарбаг, традиционный сад в мусульманском стиле. Увидев саму структуру в рамке неба, вы будете поражены ее красотой.

Обратите внимание на детали

При входе в мавзолей обратите внимание на изящные детали в мраморе и каллиграфию. Внутренний зал украшен сложными узорами и инициалами из самоцветов.

Изучите больше о Моголах

Недалеко расположенный небольшой, но интересный музей Таджа содержит оригинальные архитектурные чертежи и портреты.

Где пообедать рядом с Таджем

В окрестностях немного кафе, но Yash Cafe и Shankara Vegis предлагают доступные и вкусные блюда.

Лучшие виды на Тадж-Махал

Увидеть Тадж-Махал можно с разных точек, включая сад Мехтаб-Баг и крыши кафе в районе Тадж Гандж.

Жилье близ Агры

Агра предлагает разнообразные варианты размещения, от роскошных отелей до экономичных хостелов в районе Тадж Гандж.

Источник: LonelyPlanet