Компании рискуют создать «цифровой хаос», если неверно внедрят ИИ.

Увеличение числа точек исполнения задач

Количество точек, через которые компании выполняют задачи, достигло 50, увеличившись за последние пять лет. Сложные экосистемы создают проблемы для управления и поддержки искусственного интеллекта (ИИ), что грозит компаниям «цифровым хаосом».

Потенциальные угрозы и сложности

Платформа для автоматизации процессов и оркестрации Camunda предупреждает о возможности «Автоматизационного Армагеддона», если компании не наладят правильное развертывание ИИ. Это вызывает обеспокоенность по поводу повышения рисков несоответствия и сбоев в ключевых бизнес-процессах. Реклама

Взаимозависимость и сложность

Современные цифровые инфраструктуры и процессы отличаются высокой сложностью и взаимозависимостью, что представляет значительные трудности для организаций. Разрозненные инструменты и технологии часто мешают оптимизации операций и получению полной видимости.

Критика в использовании ИИ

Отчет критикует компании за то, что они используют ИИ, машинное обучение и автоматизацию для решения отдельных задач, а не в масштабах всего бизнеса. Компании сталкиваются с трудностями в масштабировании и интеграции ИИ в свои процессы, несмотря на признание необходимости его полной интеграции для максимизации возврата инвестиций.

Заключение

Для успешного внедрения ИИ в бизнес-процессы его приложения и службы должны быть согласованы как любые другие точки в автоматизированных бизнес-процессах. Это поможет обеспечить соответствие требованиям и максимально повысить отдачу от инвестиций в ИИ.

Источник: TechRadar