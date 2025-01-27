Финансовый аналитик Попцова отметила, что укрепление рубля носит временный характер.

Российская валюта укрепилась на 4% по отношению к доллару за последнюю неделю, и эксперты предсказывают, что этот тренд может сохраниться в ближайшем будущем. Алина Попцова, аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал», сообщила, что это укрепление, вероятно, будет носить временный характер, поскольку вызвано рядом краткосрочных факторов.

Причины укрепления рубля

Налоговый и дивидендный период : Попцова подчеркивает, что в это время крупные компании, скорее всего, продают иностранную валюту для выполнения налоговых и дивидендных обязательств, что создает повышенный спрос на рублевую ликвидность. Реклама

Сезонное снижение спроса на импорт : Этот фактор также играет свою роль в укреплении курса рубля.

Колебания курса доллара: Незначительное ослабление доллара США на мировых рынках относительно других ключевых валют также было замечено, однако этот фактор не оказал значительного влияния на рубль.

Влияние международных факторов

Ослабление доллара на прошлой неделе объясняется более мягкими инфляционными данными из США. Ожидания менее жесткой монетарной политики ФРС привели к этому ослаблению, а слухи о том, что Дональд Трамп пока не собирается вводить новые пошлины на импорт из Китая, Канады и Мексики, также способствовали корректировке стоимости американской валюты.

Перспективы курса рубля

Несмотря на текущие тенденции, в дальнейшем доллар, вероятно, начнет укрепляться, учитывая торговую политику США и ограниченные возможности ФРС для снижения ставок. Для рубля же будут по-прежнему важны такие факторы, как динамика экспорта и импорта, продажа валютной выручки экспортерами, а также политика Банка России в области процентных ставок и стабилизации курса национальной валюты.

Внешние экономические условия

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине стал одним из факторов роста прибыли США от продажи оружия, что повлияло на общемировую экономическую ситуацию. В 2024 году объемы продаж увеличились на 29%, достигнув 318,7 миллиарда долларов, что также косвенно влияет на мировые валютные рынки.