Вот отличный рецепт шотландских крекеров от бабушки: всего 5 простых ингредиентов!

Почему это работает

Топлёное масло или гхи придаёт овсяным лепешкам насыщенный молочный вкус и делает их хрустящими.

Раскатывание теста для овсяных лепешек между двумя листами пергамента и небольшая заморозка делают их более удобными для вырезания.

Каждый раз, когда мы с мужем посещаем Шотландию, его бабушка по имени Гага радует нас огромной коробкой домашнего печенья из овсянки: солёных, рассыпчатых крекеров, приготовленных из овса, воды и топлёного жира, такого как масло или сало. Хотя вид у овсяных лепешек непримечательный — это тёмные лепёшки из варёного овса — они питательны, сытны и очень вкусны.

Эти крекеры, или печенье, как их называют в Великобритании, можно найти и купить по всей стране. Их любят есть самостоятельно или с сыром. Форма печенья может быть квадратной, прямоугольной или круглой, и они различаются по толщине. К сожалению, в Соединённых Штатах их найти довольно сложно; мне удавалось купить их только в специализированных магазинах или онлайн. Поэтому, если я хочу наслаждаться овсянками, мне придётся научиться готовить их самостоятельно. Реклама

К счастью, Гага, создательница моего любимого рецепта шотландских песочных печений, поделилась со мной своим рецептом овсяных лепёшек. Процесс приготовления довольно прост и включает в себя смешивание овса, соды, соли, растопленного жира и горячей воды, затем раскатывание, нарезку и обжарку на сковороде или гриле. Тип овса и жир, который вы используете, а также метод приготовления, могут значительно повлиять на текстуру печенья. После экспериментов и доработки рецепта Гага, я разработала надёжный метод приготовления хрустящих, масляных овсяных лепешек, которые на вкус как будто приготовлены шотландской бабушкой.

Как сделать идеальные шотландские овсяные лепешки

Используйте овсяные хлопья быстрого приготовления

Традиционно овсяные лепешки готовят из шотландской овсянки, которая мельче овсяных хлопьев и зерновых круп. Однако в Америке найти шотландскую овсянку не так просто, поэтому я выбрала овсяные хлопья быстрого приготовления. Они похожи на шотландскую овсянку по текстуре и быстрее впитывают жидкость, что делает тесто более однородным и простым в работе. Если у вас есть шотландская овсянка, смело используйте её, но избегайте овсяных хлопьев и зерновых круп, так как тесто с ними будет трудно собрать.

Выбирайте топлёное масло или гхи

В ходе своих экспериментов я обнаружила, что хотя сало, жир бекона, жир и растительное масло делают овсянки очень хрустящими, наиболее вкусными они получаются на сливочном масле. Сливочное масло содержит не только жир, но и воду и молочные белки. Эти молочные компоненты делают овсянки немного мягче. Хороший компромисс — использовать топлёное масло или гхи, которые почти на 100% состоят из жира и придают овсянкам приятный хруст и насыщенный маслянистый вкус. Рекомендуется использовать покупное топлёное масло либо гхи, но можно и приготовить собственное.

Охладите овсяные лепешки перед выпеканием

Традиционно тесто для овсяных лепешек вымешивают на посыпанной мукой поверхности, раскатывают, а затем нарезают круглыми или треугольными кусочками. Кусочки затем перекладывают на горячую сковороду или гриль для обжаривания, что порой может привести к тому, что пол окажется в крошках. Чтобы облегчить вырезание и перенос теста, я раскатываю его между двумя слоями пергамента и замораживаю до момента, когда оно становится плотным, но ещё возможно для нарезки. Вместо приготовления на сковороде, я запекаю лепешки в духовке, что обеспечивает равномерное приготовление, не требует переворачивания и наполняет дом тёплым ароматом.

Ингредиенты

226 г шотландской или овсяных хлопьев быстрого приготовления (около 2 1/2 чашек)

1 чайная ложка соли «Diamond Crystal»; для столовой соли используйте половину объёма

1/4 чайной ложки соды

6 столовых ложек растопленного топлёного масла или гхи (около 66 г)

3/4 чашки горячей воды, около 200ºF (93ºC)

Инструкции

Расположите решётки в духовке на втором сверху и втором снизу уровнях. Разогрейте до 350ºF (175ºC). В средней миске смешайте овёс, соль и соду. Добавьте топлёное масло или гхи и перемешайте лопаткой, равномерно покрывая овёс жиром. Добавьте горячую воду и перемешайте до загустения. Дайте смеси постоять около 5 минут для увлажнения и легкого прилипания овса. Поместите овсяную массу на лист пергамента размером 18 на 13 дюймов. Накройте вторым листом такого же размера и раскатайте до толщины 1/4 дюйма. Заморозьте, пока масса не станет плотной, но ещё податливой, около 30 минут. Удалите верхний слой пергамента и переверните массу на новую поверхность. Вырежьте 16 овсяных лепешек, используя резак на 3 дюйма. Переложите на подготовленный противень, оставляя расстояние между ними, и выпекайте до хрустящего состояния 25-30 минут. Переместите на решётку и полностью остудите перед подачей или хранением.

Специальное оборудование

Взбивалка, гибкий шпатель, пергаментная бумага, два или три противня размером 13 на 18 дюймов, круглый резак 3 дюйма.

Примечания

Не заменяйте шотландскую или быстрозавариваемую овсянку на овсяные хлопья или зерновые крупы, так как они не обеспечат требуемой консистенции теста.

Советы по приготовлению и хранению

Смесь для овсяных лепешек можно заморозить на срок до трёх дней. При приготовлении оставьте массу при комнатной температуре на 20 минут перед нарезкой.

Готовые и остывшие овсяные лепешки можно хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре до недели.

Источник: SeriousEats