Приложение Sports от Apple теперь показывает, где можно посмотреть игры с национальной трансляцией

Компания Apple обновила свое iOS-приложение Sports, представив несколько новых функций. Теперь приложение стало более удобным для навигации, предлагает поддержку дополнительных футбольных турниров и предоставляет информацию о том, где можно посмотреть матчи, которые транслируются на национальном уровне в США.

Согласно заметкам к обновлению, теперь пользователи могут быстро «листать влево или вправо, чтобы просматривать все лиги и команды, за которыми они следят». На странице конкретной игры, под именем команды и статистикой за сезон, теперь доступна дополнительная строка с информацией о трансляции, например, «В прямом эфире на NHL Network» или «В прямом эфире на TNT, Max, truTV», если доступен выбор из нескольких способов просмотра. Реклама

Приложение Apple Sports теперь также предоставляет краткие сведения о местах, где можно посмотреть игры, транслируемые на национальном уровне в США.

Обновление расширяет освещение футбольных соревнований в приложении, добавляя турниры, такие как Кубок Англии (FA Cup), Чемпионшип (EFL Championship) и Кубок лиги (League Cup).

Приложение Apple Sports запустилось в феврале, предложив поклонникам различных крупных спортивных лиг — включая NBA, NHL и MLS — универсальное решение для отслеживания счетов, статистики, предстоящих игр и даже ставок. В августе приложение добавило живые результаты и информацию о ходе матчей для игр NFL и студенческого футбола, а также расширило поддержку Live Activities «для всех команд и лиг, доступных в приложении», облегчая отслеживание игр на заблокированном экране iPhone и на Apple Watch.

Источник: TheVerge