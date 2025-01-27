Apple представила коллекцию 2025 года, включая ремешок Apple Watch в честь Месяца черной истории

Apple представила коллекцию Black Unity 2025

В 2025 году Apple представила свою новую коллекцию Black Unity.

В коллекцию вошел новый ремешок Black Unity для Apple Watch и подходящий циферблат.

На этот раз коллекция вдохновлена «ритмом человечества».

Вступление

В преддверии Месяца черной истории, начинающегося 1 февраля, Apple анонсировала коллекцию Black Unity 2025. В нее вошли ремешок для Apple Watch в специальной версии, циферблат и обои для iPhone и iPad.

Итоги коллаборации и вдохновение

Коллекция посвящена Месяцу черной истории и направлена на празднование черной культуры. Как сообщает Apple, на текущий год коллекция вдохновлена «ритмом человечества». Она получила название Unity Rhythm и включает цвета панафриканского флага: черный, зеленый и красный. Реклама

Поддержка организаций

Вместе с запуском коллекции Apple продолжает поддержку различных организаций посредством предоставления грантов. Среди бенефициаров в этом году: Центр музыки Эллиса Марсалиса в Новом Орлеане, Баттерси-арт-центр в Лондоне, Фонд Music Forward в Лос-Анджелесе, Художественная галерея Нового Южного Уэльса в Сиднее и Национальный музей африканской американской музыки в Нэшвилле, штат Теннесси. Дизайн коллекции был создан черными творческими исполнителями и их союзниками в Apple.

Особенности Black Unity Sport Loop

Поступил в продажу новый ремешок Black Unity Sport Loop для Apple Watch, доступный в США, Великобритании и Австралии. Цена ремешка составляет $49 в США, £49 в Великобритании и $69 в Австралии. Ремешок представлен в двух размерах: 42 мм и 46 мм, что делает его совместимым с большинством моделей Apple Watch. Woven watch band с лентикулярным эффектом благодаря поднятым и утопленным петлям: зеленым и красным. Во время ношения цветовое сочетание меняется от зеленого к красному, с появлением желтого в центре.

Циферблат Unity Rhythm

Unity Rhythm станет доступным в обновлении программного обеспечения для Apple Watch Series 6 и более поздних моделях. Циферблат черпает вдохновение из ремешка Black Unity Sport Loop и отражает время с помощью фигур, выполненных из красных, зеленых и желтых петлей. Анимированный эффект соединяет эти элементы для отображения времени, и каждая полчаса отмечается «ритмичными звонками».

Обои Unity Rhythm

С обновлением программного обеспечения появятся обои для iPhone и iPad под названием Unity Rhythm. Замысловатые цифровые нити переносят красный, зеленый и желтый цвета из циферблата Unity Rhythm, чтобы создать надпись «Unity».

Доступность

Пока доступ к циферблату и обоям остается в ожидании обновления, ремешок Black Unity Sport Loop уже можно заказать в интернет-магазине Apple. На этой неделе он также появится в розничных магазинах Apple.

Источник: TechRadar