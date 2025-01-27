Сможет ли Apple с AirPods и камерами обойти Meta с их умными очками? Не факт.

Камеры в AirPods: Новый шаг Apple в развитии носимых устройств

Инновации Apple в области носимых устройств

Apple рассматривает возможность оснащения своих AirPods камерами, вдохновляясь идеей предоставить пользователям возможность видеть, что происходит вокруг них через свои устройства. Это не единственное устройство компании, которое может получить камеры в будущем, но внимание приковано именно к AirPods, как одному из самых популярных продуктов.

Амбициозные планы по созданию AR-очков

Несмотря на не слишком большой спрос на Vision Pro, руководство Apple перераспределяет ресурсы в сторону разработки AR-очков как более перспективного продукта. Но выпуск этих очков не ожидается в ближайшие три года. В связи с этим компания исследует альтернативные возможности использования камер в других носимых устройствах, включая AirPods. Реклама

Развитие технологии: от инфракрасных камер до дополненной реальности

Ранее сообщалось, что компания рассматривает интеграцию инфракрасных камер в AirPods, что позволит создать уникальный опыт звучания в дополненной реальности, превосходящий конкурентов, таких как Meta Orion. Хотя планы амбициозные, выпуск устройства с такими функциями ожидается не ранее 2026 года.

Конкуренция с Meta и Samsung

Apple не единственная компания, работающая над внедрением камер в наушники. Meta и Samsung также движутся в этом направлении, стремясь внедрить камеры в свои устройства, следуя примеру Apple.

Прогнозы и ожидания

Пока неизвестно, сможет ли Apple обогнать конкурентов в этой гонке, особенно учитывая, что Meta уже планирует выпустить новые модели своих AR-очков в ближайшие годы. Это усиливает конкуренцию и подстегивает разработку носимых устройств.

Новые возможности для AirPods

Планируется, что внедрение камер в AirPods позволит расширить функционал устройства и добавить возможности взаимодействия с другими устройствами Apple. Например, инфракрасные камеры могут заменить сенсоры жестов, а также взаимодействовать с Vision Pro для создания более полного аудиовизуального опыта.

Ответ на вызовы и потенциал развития

Возможность оснащения камерой также открывает перед компанией новые горизонты в развитии AR-очков, поскольку камеры в наушниках могут помочь снизить вес и улучшить эргономику очков. Вопрос только в том, сможет ли Apple воспользоваться шансом и предложить рынку что-то действительно революционное.

Только время покажет, насколько успешными будут решения компании в этом направлении. Однако, как показывает история, даже если Apple и запаздывает с выходом новых технологий, она часто делает это с большим успехом.

Источник: TechRadar