Олег Ляшко раскритиковал расточительность украинцев на фоне военных конфликтов

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко высказался о поведении своих соотечественников, которые предпочитают покупать дорогие автомобили вместо того, чтобы поддерживать Вооруженные силы Украины. Его мнение было опубликовано изданием «Страна.ua» в Telegram-канале. Реклама

Ляшко выразил недоумение по поводу того, что некоторые украинцы выбирают роскошные автомобили Bentley, вместо того чтобы приобретать более практичные пикапы, которые могли бы быть полезны в текущей ситуации в стране. Кроме того, в своем заявлении он не стеснялся в выражениях, добавив критику в адрес таких людей.

Экс-депутат также выразил озабоченность по поводу роста расходов на покупку новых автомобилей среди украинцев. По его словам, в прошлом году на эти цели было потрачено 125 миллиардов гривен, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

Дополнительно стоит отметить, что ранее в Вооруженных силах Украины подтвердили назначение Олега Ляшко командиром батальона беспилотных систем 63-й бригады. За два года службы на этой должности скандальный политик сумел заслужить положительные отзывы.

Олег Ляшко включен в России в перечень террористов и экстремистов.