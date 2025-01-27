Genesis превратил GV60 в снегоход, просто потому что может

Hyundai вкладывает новые силы в свой роскошный бренд Genesis, разрабатывая концепцию, которая превращает полностью электрический кроссовер GV60 в снегоход. Новый GV60 MIV, обозначающийся как “Горный Интервенционный Автомобиль”, предназначен для помощи в спасательных операциях в горных заснеженных местностях. По заявлению автопроизводителя, он также способен справляться с «суровыми условиями пересеченной местности и сложной погодой».

Автомобиль GV60 MIV заменяет свои дорожные колеса на четыре гусеничных ленты и оборудован спортивными сиденьями с усиленной боковой поддержкой, медицинскими принадлежностями и системами связи, чтобы избежать необходимости спасать самого себя. Дополнительно установлены расширения колесных арок из карбона для защиты окружающих и минимизации повреждений от мусора, крыша оснащена багажником для аварийных принадлежностей, а в багажнике находится комплект с дроном. Реклама

Genesis заменяет зеркало заднего вида на специальное устройство Garmin GPS Map 276Cx, позволяющее отслеживать местоположение без необходимости подключения к сети. Компания также подчеркивает возможность GV60 питать спасательное оборудование от батареи электромобиля, создавая экологичный набор инструментов, не загрязняющий чистый белый снег. Электромобиль способен развивать мощность до 429 лошадиных сил, а максимальная ожидаемая дальность поездки по методике EPA составляет до 294 миль на одной зарядке (для дорожных версий).

Genesis представила модель MIV на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, на прошедшей неделе. На этом месте автопроизводитель демонстрировал также и другие модели с 2023 года, включая Genesis X и GV70 Snow, созданные для рискованных внедорожных приключений, что является полной противоположностью новой модели MIV.

Источник: TheVerge