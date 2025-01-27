Дубай или Абу-Даби: какой сверкающий бриллиант ОАЭ подходит именно вам?

Насколько различаются Дубай и Абу-Даби?

На побережье Персидского залива, всего в часе езды друг от друга, находятся два крупных города Объединенных Арабских Эмиратов — Дубай и Абу-Даби. Эти яркие мегаполисы, поднявшиеся из пустыни, обладают своими уникальными чертами и имеют своих верных почитателей.

Почему Дубай более веселый?

Один из способов провести время в Дубае — спросить водителя такси, где пообедать. А затем, насладившись едой, спросить в этом ресторане, куда сходить на ужин. В Дубае можно за один день подняться на высочайшее здание мира, пройтись по одному из крупнейших торговых центров, прокатиться на масштабном закрытом лыжном спуске, прокатиться на крупнейшем в мире колесе обозрения и насладиться отдыхом в единственном в мире семизвездочном отеле. На вопрос «Почему?», Дубай отвечает: «Потому что мы можем». Реклама

Истинное очарование Дубая заключается не только в его развлечениях. Это — перекресток миров, где встречаются разные национальности. Это город, где можно почувствовать мир в неофициальной обстановке, в отличие от Абу-Даби с его правительственными бюрократами и дипломатами.

Настоящая магия Дубая начинается вдоль залива и в низкоэтажных районах Бур-Дубая и Дейры. Это своего рода путешествие во времени, напоминание о том, каким был город до своей вертикальной экспансии. Погружаясь в суки, можно найти лучшие блюда филиппинской, индийской, пакистанской и иранской кухонь. Для тех, кто может быть немного растерян, существуют экскурсии, которые освещают культуры иммигрантских общин, находящихся вдали от роскошных отелей и парков аттракционов.

А если вы приехали в Дубай ради атмосферы парка развлечений, загляните в Жемчужный мир. Это место, напоминающее всемирный Эпкорт-центр, представляет собой уникум: каждая страна и регион имеют свои павильоны, где продают еду и ремесленные изделия, а всё мероприятие является праздником культурного разнообразия Эмиратов.

Дубай — это ваш друг-полиглот, знающий о тайной лавке, где можно за копейки попробовать лучший кебаб в жизни, и предложит вам прыгнуть с парашютом после обеда на пляже. В отличие от своего «культурного дяди» Абу-Даби, который также планирует насыщенный день, когда вы проснетесь на следующее утро.

Абу-Даби: строгий дядя? Вовсе нет!

Абу-Даби, на первый взгляд, может показаться более строгим. Но это только на первый взгляд. Эта столица, не нуждающаяся в похвальбах, уверена в себе. Здесь также есть свои мировые рекорды и культурные достижения. Величественная Большая мечеть шейха Зайда — тому подтверждение. И даже более: её стены облицованы мрамором и украшены золотом и кристаллами, она может вместить до 40 тысяч верующих.

Абу-Даби демонстрирует инновационное развитие, как, например, наклоненное здание «Capital Gate» или экологически чистый город Масдар. В культурном районе Саадият находятся великолепные музеи, среди которых Лувр Абу-Даби, впечатляющий как своим дизайном, так и великолепной коллекцией искусства.

Тем, кто предпочитает парки аттракционов, а не музеи, Абу-Даби готов предложить остров Яс, где находятся трасса Формулы-1 и самый быстрый в мире американский горки. Абу-Даби знает, что такое торговля и разнообразие, добавляя новые слои к своему культурному коктейлю, словно формируя жемчуг Залива.

Прогуливаясь вдоль Корниша, можно ощутить местные корни. Абу-Даби гордится своим бедуинским наследием, о чем свидетельствуют гонки на верблюдах, содержание соколиных зверущих и катание на каяках среди мангровых зарослей, оставляя за собой уникальное впечатление от столицы.

Источник: LonelyPlanet