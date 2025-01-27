Документальный фильм утверждает, что реальным автором фотографии ‘Девочка с напалмом’ является другой фотограф

Документальный фильм, вышедший на экраны накануне, утверждает, что известный снимок «Ужас войны», также известный как «Девочка, обожженная напалмом», не был сделан Ником Утом. Вместо этого в фильме назван вьетнамский фотокорреспондент Тхань Нге как настоящий автор фотографии.

Снимок «Ужас войны» был сделан в Трангбанге, Южный Вьетнам, 8 июня 1972 года. Он запечатлел момент, когда Фан Тхи Ким Фук бежала к камере, спасаясь от удара напалмом. Эта фотография является одной из самых известных изображений войны во Вьетнаме и одной из самых знаменитых фотографий всех времен. Реклама

Исполнительный продюсер фильма «Фотокорреспондент» Гэри Найт, который сам является опытным фотожурналистом, сообщил газете, что эта история бросает вызов его профессии и устоявшейся истине в его области.

Обвинения в фильме исходят от бывшего редактора фотографий Associated Press Карла Робинсона, работавшего в бюро в Сайгоне в день съемки. По его словам, изображение с полным обнажением не считалось подходящим для использования, но в итоге решение принял руководитель отдела фотографий в Сайгоне Хорст Фаас.

Найт отметил, что история не основывается только на словах Робинсона. В рамках работы над фильмом было опрошено 55 человек, из которых 45 на камеру, проведено судебное исследование. «Мы не полагаемся исключительно на историю Карла. Это было только началом расследования. Мы не стали бы делать фильм, опираясь лишь на обвинения одного человека. Это не журналистика», — говорит он.

Фильм утверждает, что Нге, работавший водителем в съемочной группе NBC News, является настоящим автором снимка. Режиссер Бао Нгуен добавляет, что Нге не выступал с заявлением, так как он является иммигрантом и не имел возможности рассказать свою историю.

Ассошиэйтед Пресс решительно отвергает претензии фильма. На протяжении полугода агентство проводило свое собственное расследование, в ходе которого опросило семь очевидцев и собрало все визуальные доказательства, чтобы восстановить хронологию событий того дня. Однако, агентство признает, что из-за аналоговой эпохи информация может быть неполной.

Независимое расследование, проведенное Index Investigations из Парижа, уточняет, что имеются доказательства отсутствия Ута на месте съемки. Гэри Найт уверен, что Тхань Нге был единственным, кто мог сделать этот снимок.

Адвокат Ника Ута Джеймс Хорнстайн заявил, что эти обвинения вызывают у фотографа глубокое эмоциональное и личное потрясение. Он добавил, что это возмутительно, что продюсеры фильма предоставили платформу Карлу Робинсону, который, по его мнению, имеет личные мотивы.

Ким Фук, изображенная на фотографии, назвала документальный фильм ложным нападением на Ника Ута и подчеркнула, что она бы никогда не приняла участие в фильме Гэри Найта, так как знает, что он неправдив.

Источник: PetaPixel