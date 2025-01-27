Существуют ли коды в игре Pets Go? (Январь 2025)

Последнее обновление 26 января 2025 года: проверены коды для Pets Go!

Новая игра от BIG Games, Pets Go, только что появилась на Roblox, и игроки уже с нетерпением ждут, будет ли в ней возможность получить бесплатные коды для всевозможных бонусов. Вот информация о том, существуют ли коды для получения бесплатных наград в Pets Go. Реклама

Есть ли действующие коды для Pets Go?

На данный момент действующих кодов для Pets Go нет. Следите за обновлениями, так как мы регулярно проверяем информацию и обновим эту страницу, если появятся какие-либо новые коды.

Пока нет точной информации, когда коды для Pets Go могут появиться. Однако, если учесть опыт с Pet Simulator 99, коды могут стать доступными в будущем через покупку определенного мерча.

Как активировать коды в Pets Go

Хотя в Pets Go пока нет активных кодов для бесплатных бонусов, в игре есть возможность использовать коды из мерча. Чтобы активировать их, выполните следующие шаги:

Посмотрите на иконки, расположенные вдоль левой стороны экрана. Нажмите на значок Корзины покупок. Откроется вкладка «Эксклюзивный магазин», прокрутите вниз до раздела «Активировать коды». Нажмите кнопку Активировать, чтобы открыть поле для ввода кода. Введите выбранный код и нажмите «Активировать», чтобы добавить награды на ваш аккаунт.

Что такое Pets Go на Roblox?

Pets Go — это последняя разработка от студии BIG Games, создателей Pet Simulator 99. Игроки должны вылуплять яйца, бросая кубик, и каждое яйцо превращается в одного из множества питомцев, от обычных до крайне редких. Игроки могут обмениваться питомцами с другими, чтобы пополнить свою коллекцию, параллельно улучшая процесс вылупления, чтобы увеличить удачу и шанс на получение самых редких созданий в игре.

Источник: IGN