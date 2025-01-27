Существуют ли коды в игре Pets Go? (Январь 2025)

Последнее обновление 26 января 2025 года: проверены коды для Pets Go!
Новая игра от BIG Games, Pets Go, только что появилась на Roblox, и игроки уже с нетерпением ждут, будет ли в ней возможность получить бесплатные коды для всевозможных бонусов. Вот информация о том, существуют ли коды для получения бесплатных наград в Pets Go.
Есть ли действующие коды для Pets Go?
На данный момент действующих кодов для Pets Go нет. Следите за обновлениями, так как мы регулярно проверяем информацию и обновим эту страницу, если появятся какие-либо новые коды.
Пока нет точной информации, когда коды для Pets Go могут появиться. Однако, если учесть опыт с Pet Simulator 99, коды могут стать доступными в будущем через покупку определенного мерча.
Как активировать коды в Pets Go
Хотя в Pets Go пока нет активных кодов для бесплатных бонусов, в игре есть возможность использовать коды из мерча. Чтобы активировать их, выполните следующие шаги:
- Посмотрите на иконки, расположенные вдоль левой стороны экрана.
- Нажмите на значок Корзины покупок.
- Откроется вкладка «Эксклюзивный магазин», прокрутите вниз до раздела «Активировать коды».
- Нажмите кнопку Активировать, чтобы открыть поле для ввода кода.
- Введите выбранный код и нажмите «Активировать», чтобы добавить награды на ваш аккаунт.
Что такое Pets Go на Roblox?
Pets Go — это последняя разработка от студии BIG Games, создателей Pet Simulator 99. Игроки должны вылуплять яйца, бросая кубик, и каждое яйцо превращается в одного из множества питомцев, от обычных до крайне редких. Игроки могут обмениваться питомцами с другими, чтобы пополнить свою коллекцию, параллельно улучшая процесс вылупления, чтобы увеличить удачу и шанс на получение самых редких созданий в игре.
Источник: IGN