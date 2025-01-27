Приложение с искусственным интеллектом от DeepSeek ограничивает регистрацию из-за ‘вредоносных атак’

После резкого подъема в рейтингах App Store Apple в США, ИИ-ассистент DeepSeek начал вводить ограничения на регистрацию новых пользователей. Согласно странице отчета о возникшем инциденте, регистрация временно ограничивается «из-за широкомасштабных вредоносных атак на сервисы DeepSeek.» Остается неясным, каким образом применяются эти ограничения.

Существующие пользователи могут войти в приложение, как обычно, как сообщается в обновлении от DeepSeek. «Благодарим за понимание и поддержку,» — говорится в уведомлении компании. На веб-странице регистрации DeepSeek висит уведомление, что «регистрация может быть загружена», а не полностью ограничена. Пользователям предлагается подождать и «попробовать снова», если попытка регистрации оказалась неудачной. Реклама

В одном из более ранних обновлений говорилось, что поддерживается только регистрация с использованием мобильного номера из материкового Китая в стремлении «обеспечить непрерывное обслуживание.» Однако данное требование уже удалено. Сотрудникам из команды Verge и другим пользователям удалось успешно создать новые аккаунты с помощью Google и Apple ID. Регистрация по электронной почте также по-прежнему доступна на веб-странице DeepSeek.

Источник: TheVerge