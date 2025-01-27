Сбой в работе DeepSeek и последние новости о сопернике ChatGPT

Текущие обновления о сбоях сервиса DeepSeek

Пользователи сообщают о проблемах с использованием DeepSeek на некоторых устройствах. На моем iPhone приложение работает исправно, однако на Google Pixel 8a имеются затруднения. Мы будем продолжать обновлять этот блог на протяжении дня, чтобы держать вас в курсе о ситуации с DeepSeek по мере ее развития.

В настоящее время компания исследует возникшие проблемы. Сообщается, что причиной могут быть «масштабные злонамеренные атаки», которые не имеют простого решения. Реклама

Что такое DeepSeek?

Если вас интересует больше информации о DeepSeek и его возможностях, это новый ИИ-чатбот, завоевавший популярность как конкурент ChatGPT. В нашем материале вы найдете всю необходимую информацию и сравнения с ChatGPT.

Насколько хорош DeepSeek?

DeepSeek неожиданно получил мировое признание благодаря своим высоким возможностям рассуждения, которые сопоставимы или даже превосходят известный ChatGPT. Ранее сегодня я провел тестирование и сравнил этот чатбот с ChatGPT. Вы можете увидеть результат этого сравнения в нашей статье.

Ограничения для новых пользователей DeepSeek

DeepSeek, разработанный стартапом из Китая, за последние дни стал невероятно популярным и стал самым загружаемым приложением в App Store в США и Великобритании. После такого быстрого успеха стали возникать проблемы с работой приложения, сопровождавшиеся перебоями и ошибками.

В настоящий момент на сайте DeepSeek размещено сообщение: «Из-за масштабных злонамеренных атак на сервисы DeepSeek мы временно ограничиваем регистрацию, чтобы обеспечить стабильную работу. Существующие пользователи могут входить в систему как обычно. Благодарим за ваше понимание и поддержку.»

Источник: TechRadar