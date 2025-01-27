Coinbase опровергает обвинения в ‘нелюбви’ к Solana

Главный юрист Coinbase отверг обвинения в том, что криптовалютная биржа испытывает неприязнь к Solana. Он отметил, что Coinbase потратила миллионы долларов на защиту блокчейн-сети.

Внутренняя история: Как Coinbase противостоит SEC

Биржа тихо сопротивляется спорной классификации Solana как ценной бумаги со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Пол Гревал подчеркнул, что его команда полностью погружена в этот вопрос и не собирается останавливаться, так как верит в SOL. Реклама

Технические проблемы подогревают спекуляции сообщества

Задержки с выводом и депозитами в сети Solana на Coinbase вызвали новые споры в криптовалютном сообществе. Биржа объясняет проблемы инфраструктурными сложностями. Однако скептики видят за этим скрытую поддержку Ethereum вместо Solana. Проблему прокомментировал специалист по протоколам Coinbase, уточнив, что биржа не недолюбливает Solana и вскоре обновит информацию.

Смешанные реакции от криптовалютных гигантов и влиятельных лиц

Специалист отметил, что Coinbase намерена улучшить ситуацию с Solana, а не проявлять враждебность. Однако реакция сообщества оказалась неоднозначной. Поддержавшие XRP напомнили о делистинге их валюты из-за иска SEC в 2020 году. Основатель сети TRON также внес свои замечания.

Мнение экспертов о роли Coinbase

Основатель Zen Academy отметил, что хотя Coinbase испытывает операционные трудности, она остается важным защитником интересов криптовалют и продолжает защищать их от давления американских властей.

Разногласия возникли на фоне заметного роста Solana, в том числе увеличения объема USDC на 2,5 миллиарда долларов и высоких показателей приложений сети. Хотя операционные проблемы продолжают ставить преграды, такие показатели указывают на сильные базы экосистемы, поддерживаемые Coinbase.

Источник: Bitcoinist