Что нужно знать о противостоянии США и Колумбии по вопросу депортаций

БОГОТА, Колумбия — Соединённые Штаты и Колумбия, долгое время сотрудничающие в борьбе с наркотрафиком, в воскресенье вступили в конфликт из-за депортации мигрантов и введения тарифов на товары друг друга. Этот конфликт демонстрирует, с чем могут столкнуться страны, вмешиваясь в меры администрации Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Президенты Дональд Трамп и Густаво Петро в серии публикаций в социальных сетях отстаивали свои позиции по вопросам миграции. Петро обвинил Трампа в неподобающем обращении с иммигрантами во время депортации и объявил о повышении колумбийских тарифов на американские товары на 25% в ответ на действия США. Реклама

Ранее американский президент дал распоряжение о введении визовых ограничений и 25% тарифов на все колумбийские товары, которые через неделю увеличатся до 50%, а также других ответных мер, вызванных решением Петро не принимать два американских военных самолета с мигрантами, направлявшихся в Колумбию.

Трамп заявил, что эти меры необходимы, поскольку решение Петро «подрывает» национальную безопасность США. «Эти меры — лишь начало», — написал Трамп на своей платформе Truth Social. «Мы не позволим правительству Колумбии нарушать свои юридические обязательства в отношении принятия и возвращения преступников, которых они отправили в Соединенные Штаты».

Позже в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений для колумбийских государственных чиновников и их семей, причастных к вмешательству в операции по репатриации из США. Эти меры были введены в дополнение к решению Госдепартамента приостановить оформление виз в американском посольстве в Боготе, столице Колумбии.

Рубио заявил, что ограничения будут действовать «пока Колумбия не выполнит свои обязательства по приёму своих граждан». В начале дня Петро заявил, что его правительство не будет принимать рейсы с депортированными из США мигрантами, пока администрация Трампа не разработает протокол, обеспечивающий их «достоинство». Петро сделал это заявление в двух публикациях в X (ранее известный как Twitter), одна из которых содержала видеорепортаж о депортированных в Бразилию мигрантах с наручниками на руках и ногах.

«Мигрант не является преступником и должен получать то достоинство, которое заслуживает человек», — сказал Петро. «Именно поэтому я вернул американские военные самолёты, которые перевозили колумбийских мигрантов… На гражданских самолётах, без обращения как с преступниками, мы примем наших соотечественников».

После заявления Трампа Петро сообщил в публикации на X, что он распорядился «министру внешней торговли повысить импортные тарифы с США на 25%».

Колумбия традиционно была главным союзником США в Латинской Америке. Однако их отношения обострились после того, как Петро, бывший партизан, стал первым левым президентом Колумбии в 2022 году и начал дистанцироваться от США.

Согласно данным Witness at the Border, организации, отслеживающей данные о полетах, Колумбия приняла 475 депортационных рейсов из США с 2020 по 2024 год, и оказалась пятой в списке после Гватемалы, Гондураса, Мексики и Сальвадора. Она приняла 124 депортационных рейса в 2024 году.

Колумбия также находится среди стран, начавших принимать депортационные рейсы из Панамы, финансируемые США. Правительство США не сразу ответило на запрос Associated Press о комментариях касательно самолетов и протоколов, использованных при депортации в Колумбию.

«Это чёткий сигнал, что страны обязаны принимать репатриационные рейсы,» — сообщил высокий чиновник администрации Associated Press, пожелавший остаться анонимным, так как не был уполномочен обсуждать этот вопрос публично.

Рубио в заявлении отметил, что Петро «отменил своё разрешение» на рейсы, когда самолёты уже были в воздухе.

В последние годы представители Колумбии стали значительной группой на границе США с Мексикой, чему частично способствует визовый режим, позволяющий им легко прилетать в Мексику и избегать опасного перехода через Дарьенский перегон. Они заняли четвёртое место с 127,604 арестами за незаконное пересечение границы за 12-месячный период до сентября, уступая лишь мексиканцам, гватемальцам и венесуэльцам.

Мексика не ввела визовых ограничений для колумбийцев, в отличие от венесуэльцев, эквадорцев и перуанцев.

Правительство Петро позже заявило, что президентский самолёт Южноамериканской страны был предоставлен для содействия возвращению мигрантов, которые должны были прибыть раньше на военных самолётах США, и гарантирует им «достойные условия».

В рамках серии действий, направленных на выполнение предвыборных обещаний Трампа по борьбе с незаконной иммиграцией, его правительство использует действующих военных для помощи в обеспечении безопасности границы и проведении депортаций.

Два грузовых самолета C-17 Военно-воздушных сил США, перевозивших мигрантов, вывезенных из США, приземлились в пятницу рано утром в Гватемале. В тот же день Гондурас принял два депортационных рейса с 193 людьми на борту.

Объявляя о том, что он назвал «срочными и решительными ответными мерами», Трамп объяснил, что распорядился ввести тарифы и «запрет на въезд и немедленное аннулирование виз» для колумбийских государственных чиновников, союзников и сторонников.

«Все члены партии, члены семей и сторонники правительства Колумбии», — написал Трамп, будут подвержены «визовым санкциям». Он не уточнил, о какой партии идет речь, и не предоставил дополнительных деталей о визовых и поездочных ограничениях.

Трамп добавил, что все колумбийцы столкнутся с усиленными таможенными проверками.

Действия Трампа, похоже, подрывают его цель сокращения торгового дефицита своей страны. В отличие от Мексики или Китая, Колумбия является одной из немногих стран, имеющих торговый дефицит с США, составляющий около 1,4 миллиарда долларов, согласно данным о торговле США.

Колумбия является вторым по величине покупателем кукурузы и кормов из кукурузы из США, что помогает увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции из штатов сельскохозяйственного пояса, таких как Айова, Индиана и Небраска, до более чем 733 миллионов долларов в прошлом году.

Бум экспорта из США был вызван более чем двадцатилетним соглашением о свободной торговле между двумя странами, которые долгое время были близкими партнёрами в борьбе с наркотрафиком. Неизвестно, разрешены ли тарифы Трампа в рамках соглашения, в котором имеется механизм разрешения торговых споров.

Колумбия является четвёртым крупнейшим зарубежным поставщиком нефти для США, поставляя около 209,000 баррелей нефти в день в прошлом году, хотя растущее внутреннее производство снизило зависимость США от иностранной нефти. Южноамериканская страна также является крупнейшим поставщиком свежесрезанных цветов для США.

Источник: Time