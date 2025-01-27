Китайский искусственный интеллект DeepSeek наносит удар по уязвимым местам Nvidia

Чат-бот, разработанный китайским стартапом в области искусственного интеллекта DeepSeek, взлетел на вершину чарта App Store США на этой неделе, сместив ChatGPT от OpenAI с позиции самого загружаемого бесплатного приложения. Этот одноимённый AI-помощник работает на основе моделей с открытым исходным кодом, которые, по утверждению компании, можно обучать с гораздо меньшими затратами, используя значительно меньшее количество чипов по сравнению с мировыми лидерами. Это заявление взбудоражило финансовые рынки, приведя к падению акций Nvidia более чем на 12 процентов в ходе предварительных торгов.

DeepSeek также утверждает, что для обучения модели V3 им понадобилось всего около 2,000 специализированных чипов Nvidia, тогда как для тренировки ведущих моделей требуется 16,000 или более чипов. Об этом пишет New York Times. Эти непроверенные заявления заставляют разработчиков и инвесторов задаваться вопросом об энергоемком подходе, который предпочитают ведущие компании в области искусственного интеллекта. Если это утверждение соответствует действительности, значит, инженерам DeepSeek пришлось проявить креативность в условиях торговых ограничений, нацеленных на доминирование США в области ИИ. Реклама

Nvidia, Microsoft, OpenAI и Meta вкладывают миллиарды в центры обработки данных для ИИ — на проект Stargate выделено 500 миллиардов долларов, из которых 100 миллиардов, предположительно, предназначены для Nvidia. Инвесторы и аналитики теперь задумываются, насколько оправданы эти инвестиции, в то время как Nvidia, Microsoft и другие компании, с крупными ставками на поддержание нынешней ситуации в сфере искусственного интеллекта, демонстрируют снижение в предварительных торгах.

Источник: TheVerge