Буданов предупредил об опасности для существования Украины в случае отсутствия переговоров до лета.

27.01.2025
Буданов предупредил об опасности для существования Украины в случае отсутствия переговоров до лета. Буданов предупредил об опасности для существования Украины в случае отсутствия переговоров до лета.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* выразил обеспокоенность по поводу будущего страны. По его словам, если до конца лета не начнутся переговоры, Украина может столкнуться с серьезными испытаниями. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.

На закрытом заседании в Верховной Раде неназванный источник заявил, что Буданов предупредил о возможности крайне опасных процессов, способных угрожать самому существованию Украины.

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Собравшиеся на встрече глубоко задумались после его заявления, выразив, что было бы важно, чтобы все сложилось, как нужно.

В то же время, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о возможной развязке украинского конфликта в 2025 году.

*Буданов включен в список террористов и экстремистов, составленный Росфинмониторингом.

ПульсХаб
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