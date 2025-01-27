Распрадажа BTC на платформе DeepSeek’s AI представляет собой шанс для выгодной покупки на падении цен

27.01.2025
Распрадажа BTC на платформе DeepSeek's AI представляет собой шанс для выгодной покупки на падении цен Распрадажа BTC на платформе DeepSeek's AI представляет собой шанс для выгодной покупки на падении цен

Криптовалюты резко подешевели ночью, сопровождаясь снижением акций технологического сектора, где особенно выделяется падение акций Nvidia. На это повлияло представление более эффективной модели искусственного интеллекта от компании DeepSeek.

Биткоин в какой-то момент упал с воскресного максимума в $105,000 до отметки менее $98,000, а затем восстановился до текущего уровня чуть ниже $100,000. Некоторые аналитики предполагают, что это может быть началом более сильной коррекции.

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В частности, Джеффри Кендрик, глава отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered Bank, предлагает «покупать на падении». Неделю назад он предупреждал о возможной коррекции в 10%-20% из-за чрезмерных ожиданий, связанных с криптоисполнительным указом и стратегическими резервами, а распродажа прошлой ночи, вероятно, уменьшила эти риски.

Хотя в течение этой недели ожидается публикация отчетности крупных технологических компаний США и результаты январского заседания Федеральной резервной системы, Кендрик обращает внимание на быстрое снижение доходности казначейских облигаций США, что может сигнализировать о завершении нисходящего движения. Доходность десятилетних облигаций приближается к 4,5%.

Несмотря на отсутствие значимого краткосрочного повышения цен от действий администрации Трампа по цифровым активам, ожидается, что положительный эффект отразится на секторе в ближайшие недели и месяцы благодаря увеличению институциональных инвестиций.

Аналитики LondonCryptoClub придерживаются схожего мнения и рассматривают падение криптовалют как импульсивную реакцию на заголовки в новостях. Они подчеркивают, что подобные резкие движения часто становятся локальными минимумами в восходящем тренде, особенно на фоне благоприятной макроэкономической ситуации.

Тем временем биткоин теряет более 4% за последние 24 часа, торгуясь на уровне $99,800. Nasdaq 100, куда входят акции технологических компаний, снизился на 3%, главным образом из-за падения акций Nvidia на 15%.

Источник: CoinDesk

ПульсХаб
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