Разбор интригующего финала в фильме Стивена Содерберга «Присутствие»

Предупреждение: В статье содержатся спойлеры к фильму «Присутствие».

«Присутствие» может не соответствовать стандартным шаблонам фильмов ужасов, но его влияние на зрителя может быть весьма ощутимым.

Режиссёрской работой: Стивен Содерберг (известный по фильмам «Одиннадцать друзей Оушена», «Заражение») создал сценарий Дэвида Кеппа («Парк юрского периода», «Комната страха»). «Присутствие» — это история о доме с привидениями, снятая от лица духа, заточённого в обычном пригородном доме. Реклама

Сюжет: Дух наблюдает за семьёй из четырёх человек — супружеской парой, Ребеккой (Люси Лью) и Крисом (Крис Салливан), и их двумя подростками, Тайлером (Эдди Мадай) и Хлоей (Калина Лиан) — когда они переезжают в этот дом. Всё повествование ведётся через ауру призрака, следящего за обитателями.

Тайна призрака и отношения в семье: Изначально дух вступает в контакт только с Хлоей, создавая впечатление, что он может быть призраком её лучшей подруги Надии, умершей от передозировки несколько месяцев назад. Страдания Хлои игнорируются матерью, вызывают насмешки у брата, но получают сочувствие отца, который первым воспринимает её слова всерьёз.

Исследование событий: Чтобы разобраться с происходящим в доме, Крис привлекает Лизу (Натали Вуламс-Торрес), сестру их риэлтора (Джулия Фокс), которая обладает «вторым зрением». Лиза считает, что дух не понимает, почему он здесь находится, и объясняет, что время в мире духов течёт иначе. Это добавляет загадочности, поскольку призрак может быть связан как с прошлым, так и с будущим.

Развитие событий: В это время Хлоя начинает встречаться с другом Тайлера, Райаном (Уэст Малхолланд), который проявляет истинное коварство. В один из моментов Райан подсыпает что-то в её напиток, намереваясь причинить ей вред, но дух мешает его планам.

В чём заключается поворот сюжета «Присутствия»?

В ночь, когда план Райана должен воплотиться, он дожидается, пока Тайлер заснёт, и отправляется к Хлое. Она отказывается от его приглашения на вечеринку и, выпив заранее подмешанный Райаном напиток, теряет сознание.

Кульминация: Райан признаётся, что именно он ответственен за смерть Надии и ещё одной девушки. Но призрак, отчаянно пытаясь разбудить Тайлера, всё же преуспевает.

Тайлер, понимая, что сестра в опасности, спешит к ней. Он бросается на Райана, и оба падают из окна второго этажа, погибая, но спасая Хлою.

Заключительные сцены: В финале зрители видят, как безутешные Ребекка, Крис и Хлоя пакуют вещи, чтобы покинуть дом. Когда Ребекка в последний раз смотрит в зеркало, она видит отражение Тайлера и кричит от горя.

Интрига финала: Подразумевается, что Тайлер оказался духом, застрявшим в своего рода временной петле, где он должен был умереть, чтобы спасти Хлою, но уже должен был быть мёртвым, чтобы обеспечить её спасение. Не стоит долго размышлять над этими временными парадоксами, чтобы прочувствовать эмоциональное воздействие этого фильма.

Источник: Time