Обновлено 26 января 2025 года: Проверены новые коды для Bee Swarm Simulator!

Если вы хотите усилить свой улей в Bee Swarm Simulator с помощью бесплатных кодов, у нас есть для вас подборка. В этой статье собраны все активные коды для Bee Swarm Simulator, которые доступны на данный момент, чтобы вы могли мгновенно получить множество наград. Перед тем как начать, стоит упомянуть, что некоторые коды требуют членства в «Bee Swarm Simulator Club». Этот клуб совершенно бесплатный, и мы расскажем, как к нему присоединиться, немного позже. Реклама

Активные коды для Bee Swarm Simulator (январь 2025)

Ниже перечислены все активные и рабочие коды для Bee Swarm Simulator на январь 2025 года:

ThreeBeeVee (требуется членство в Bee Swarm Simulator Club) – различные ресурсы

(требуется членство в Bee Swarm Simulator Club) – различные ресурсы 15MMembers (требуется членство в Bee Swarm Simulator Club) – различные ресурсы

(требуется членство в Bee Swarm Simulator Club) – различные ресурсы 38217 – 5 билетов

– 5 билетов BeesBuzz123 – 1 облачный флакон, 5 горьких ягод, 10 жевательных конфет

– 1 облачный флакон, 5 горьких ягод, 10 жевательных конфет BopMaster – 5 билетов

– 5 билетов Connoisseur – 5 билетов

– 5 билетов Nectar – 5 000 меда

– 5 000 меда Wax – 5 билетов, 5,000 меда

– 5 билетов, 5,000 меда Roof – 5 билетов

– 5 билетов Crawlers – 5 билетов

– 5 билетов ClubBean (требуется членство в Bee Swarm Simulator Club) – различные награды

Просроченные коды для Bee Swarm Simulator

Ниже представлены коды, которые больше не работают на январь 2025 года.

Как активировать коды для Bee Swarm Simulator

Чтобы активировать коды Bee Swarm Simulator, запустите игру и выполните следующие шаги:

Найдите иконки в верхнем левом углу экрана. Их шесть. Нажмите на иконку шестеренки, чтобы открыть настройки. В верхней части меню появится поле для промокодов. Введите здесь свой код. Нажмите на Активация, и ресурсы, которые вы получите, появятся в нижнем правом углу.

Как присоединиться к Bee Swarm Simulator Club

Некоторые коды доступны только для членов Bee Swarm Simulator Club. К счастью, это членство абсолютно бесплатное и его легко получить. Чтобы подписаться, нажмите эту ссылку. Это перенаправит вас на страницу Bee Swarm Simulator Club.

Здесь убедитесь, что вы вошли в свой аккаунт Roblox, и нажмите кнопку подписаться. Теперь вы часть Bee Swarm Simulator Club и сможете использовать эксклюзивные коды.

Почему мой код для Bee Swarm Simulator не работает?

Если ваш код не работает, это может быть по двум основным причинам. Первая — код введен неправильно. Проверьте написание, убедитесь, что добавлены все цифры и регистр букв правильный, затем повторите попытку активации. Вы можете скопировать и вставить коды из этой статьи прямо в Roblox, чтобы избежать ошибок.

Другой вариант — код истек или его уже использовали. В обоих случаях всплывающее сообщение об ошибке появится в правом нижнем углу. Уникальность Bee Swarm Simulator в том, что некоторые коды требуют членства в Bee Swarm Simulator Club. Это совершенно бесплатно, поэтому, если в сообщении об ошибке говорится, что вы не подписаны, следуйте инструкциям выше, чтобы подписаться и получить доступ к эксклюзивным кодам.

Как получить больше кодов для Bee Swarm Simulator

Если вы хотите самостоятельно находить новые коды, самый простой способ – через официальный Discord игры. Присоединившись, вы сможете следить за каналом bss-news, чтобы узнавать о появлении новых кодов.

Вы также можете подписаться на Onett на X, где создатель часто выкладывает новые коды для сообщества.

Что такое Bee Swarm Simulator в Roblox?

Bee Swarm Simulator – это игра о пасеке, в которой нужно собирать ресурсы, выращивая собственный улей разноцветных пчел, делать мед, сражаться с врагами и выполнять задания. Чем больше вы играете, тем обширнее становится ваш улей, позволяя сражаться с более сложными врагами и продолжать свой путь к становлению лучшим пчеловодом.

Источник: IGN