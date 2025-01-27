Baza: против Магомедова, обвинившего полицию в пытках, открыли новое дело

27.01.2025
Baza: против Магомедова, обвинившего полицию в пытках, открыли новое дело Baza: против Магомедова, обвинившего полицию в пытках, открыли новое дело

Заголовок: Житель Дагестана оказался в центре уголовного дела и обвинений в применении пыток

  1. Новое уголовное дело

    Реклама

    В отношении жителя Дагестана, Магомеда Магомедова, который обвинил сотрудников полиции в применении по отношению к нему пыток, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

  2. Предъявленные обвинения

    На заседании Видновского городского суда, где обсуждались меры пресечения для Магомедова, выяснилось, что ему предъявлены обвинения по двум статьям: «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное изготовление оружия» (статьи 222 и 223 УК РФ соответственно). Изначально было известно лишь о последнем обвинении.

  3. Связь с террористами

    Прокуратура указала на возможные связи Магомедова с приверженцами запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, скрывающимися в Сирии.

  4. Реакция властей Дагестана

    Глава Дагестана, Сергей Меликов, обратился к министру внутренних дел России и председателю Следственного комитета с просьбой взять инцидент с Магомедовым под личный контроль, чтобы исключить недоразумения и беспристрастно разобраться в ситуации.

  5. Версия СМИ

    Сообщения в СМИ и социальных сетях указывают на то, что Магомедов, житель Московской области, подвергался пыткам в одном из отделов полиции Ленинского городского округа.

  6. Примечание

    Организация ИГИЛ* признана в России террористической и запрещена на территории страны.

Эта история снова привлекла внимание к проблемам применения насилия в правоохранительных органах и правовым последствиям, с которыми приходится сталкиваться гражданам. Важно следить за дальнейшим развитием событий, чтобы проверить все факты и разрешить имеющиеся противоречия.

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее