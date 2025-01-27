Baza: против Магомедова, обвинившего полицию в пытках, открыли новое дело

Заголовок: Житель Дагестана оказался в центре уголовного дела и обвинений в применении пыток

Новое уголовное дело Реклама В отношении жителя Дагестана, Магомеда Магомедова, который обвинил сотрудников полиции в применении по отношению к нему пыток, возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предъявленные обвинения На заседании Видновского городского суда, где обсуждались меры пресечения для Магомедова, выяснилось, что ему предъявлены обвинения по двум статьям: «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное изготовление оружия» (статьи 222 и 223 УК РФ соответственно). Изначально было известно лишь о последнем обвинении.

Связь с террористами Прокуратура указала на возможные связи Магомедова с приверженцами запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, скрывающимися в Сирии.

Реакция властей Дагестана Глава Дагестана, Сергей Меликов, обратился к министру внутренних дел России и председателю Следственного комитета с просьбой взять инцидент с Магомедовым под личный контроль, чтобы исключить недоразумения и беспристрастно разобраться в ситуации.

Версия СМИ Сообщения в СМИ и социальных сетях указывают на то, что Магомедов, житель Московской области, подвергался пыткам в одном из отделов полиции Ленинского городского округа.