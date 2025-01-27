Amazon готова обсудить закрытие в Квебеке с властями Канады.

27.01.2025
Amazon готова обсудить закрытие в Квебеке с властями Канады. Amazon готова обсудить закрытие в Квебеке с властями Канады.

Амазон готов обсудить закрытие своих операций в Квебеке

Amazon.com выразил готовность к переговорам с представителями правительства Канады и провинции Квебек по поводу решения о прекращении деятельности в этой франкоязычной области.

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Потеря рабочих мест

В результате данного шага 1700 человек могут оказаться без работы. Закрытие операций, согласно заявлениям компании, является вынужденной мерой, и Amazon открыт для обсуждения возможных смягчающих последствий этого решения.

Возможность диалога

Компания подчеркнула открытую позицию к диалогу и выражает желание сотрудничать с официальными лицами. Это может помочь смягчить последствия для работников и найти приемлемые решения в сложившейся ситуации.

Контекст ситуации

Решение о закрытии связано с пересмотром стратегических направлений бизнеса Amazon в различных регионах. Руководство компании подчеркивает стремление к оптимизации деятельности и повышению эффективности работы на отношениях с местными рынками.

Источник: WSJ

ПульсХаб
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