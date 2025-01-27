Актриса Фрейндлих сообщила об ухудшении самочувствия.

Алиса Фрейндлих сообщила о плохом самочувствии

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих заявила о своем плохом самочувствии. 91-летняя актриса призналась, что ей сейчас очень тяжело говорить. Реклама

Здоровье актрисы:

В конце 2020 года Алиса Фрейндлих, широко известная по фильму «Служебный роман», была госпитализирована с 80-процентным поражением легких. До этого она заболела коронавирусом, диагноз был поставлен за несколько недель до ее поступления в больницу. После тяжелого состояния и нахождения в реанимации, в феврале 2021 года актриса была выписана из медицинского учреждения. Несмотря на улучшения, её состояние по-прежнему вызывает беспокойство у родственников.

Воспоминания о прошлом:

Стоит отметить, что ранее оператор Сергей Астахов поделился воспоминаниями о времени, когда они вместе с Алисой Фрейндлих проводили вечера в приятной компании. Эти теплые моменты остаются частью богатой и насыщенной жизни актрисы.

Текущие обстоятельства вызывают озабоченность, однако поклонники надеются на скорейшее улучшение состояния Алисы Фрейндлих и желают ей крепкого здоровья.