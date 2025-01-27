Акинфеев рассказал, как его жизнь превратилась в «ад» после чемпионата мира 2018 года.

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, как слава влияет на его повседневную жизнь, выступая в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. Акинфеев признался, что известность приносит ему неудобства и мешает наслаждаться привычной жизнью.

Перед чемпионатом мира 2018 года спортсмен чувствовал себя более комфортно: его жизнь была менее публичной. Вратарь отметил, что вплоть до 2018 года мог спокойно посещать магазины и заправки, оставаясь незамеченным. Однако после успешного выступления на мировом первенстве ситуация изменилась, и, по его словам, «все превратилось в ад». Реклама

Защищая ворота сборной России с 2003 по 2018 год, Акинфеев стал героем домашнего чемпионата мира. Его ключевой сейв в матче против Испании в 1/8 финала, где он отбил пенальти Яго Аспаса, привел сборную к победе в серии одиннадцатиметровых ударов (1:1, 4:3). Интересно, что после этого эпизода его нога получила прозвище «нога бога», что отсылает к знаменитой «руке бога» Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года.

Когда его спросили о реакции на мемы и легенды, появившиеся в связи с этим сейвом, Акинфеев признал, что был недоволен шутками. После матча с Испанией, пройдя допинг-контроль, он столкнулся с множеством видеороликов, посвященных его игре.

В другой заметке обсуждается инцидент с молдавским футболистом Ионом Николаеску из нидерландского клуба «Херенвен». Во время матча Кубка Нидерландов игрок чуть не потерял глаз из-за курьезного случая. В дополнительное время, когда Николаеску начал сморкаться, из-за получившегося давления глаз начал вываливаться из глазницы.