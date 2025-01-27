Искусственный интеллект: настоящие неудачники революции DeepSeek

В понедельник утром на азиатских торгах токены искусственного интеллекта (ИИ) оказались в минусе. Категория ИИ на CoinGecko упала на 9%, что заметно больше, чем снижение общего индекса криптовалют CoinDesk 20, который просел на 5%.

Криптоинвесторы, подобно представителям традиционного финансового сектора, вероятно, оценивают последствия влияния на индустрию новой ИИ-модели DeepSeek. Реклама

Данные, опубликованные на платформе Hugging Face, показывают, что модель DeepSeek превосходит OpenAI, несмотря на то, что была создана с бюджетом в $6 миллионов и использует гораздо меньше графических процессоров (GPU), чем OpenAI, недавно привлекший $6,6 миллиардов при оценке свыше $157 миллиардов.

Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что DeepSeek настолько эффективен, что его версию можно запускать на мобильном телефоне.

Некоторые из худших показателей среди токенов ИИ наблюдаются у тех, которые наиболее зависимы от GPU. Так, Nodes.AI, специализирующийся на доступе к графическим процессорам, потерял почти 20% своей стоимости, в то время как Aethir с более высокой рыночной капитализацией снизился лишь на 6%, что немного больше, чем индекс CoinDesk 20.

Извлеченные уроки из криптовалютного гейминга

DeepSeek создает напряжение не только для OpenAI, Nvidia и других технологических гигантов, переключившихся на ИИ, но и становится важным уроком для криптопроектов. Подобная ситуация когда-то происходила в секторе игр на блокчейне.

Несмотря на значительные вложения в крипто-АИ проекты, они не смогли создать что-то столь же революционное или интересное, как DeepSeek.

Согласно данным CoinGecko, сектор игрового криптофинанса (GameFi) оценивается в $19 миллиардов. Если бы крупнейшие проекты из этой области, такие как Sandbox, GALA или Decentraland, входили в топ-30 крупнейших игровых компаний по рыночной капитализации, они заняли бы достойные позиции.

Тем не менее, в отличие от традиционных конкурентов, эти проекты не достигли такого же успеха.

Инвестиции в блокчейн-гейминг в прошлом году достигли самого низкого уровня с 2020 года, составив $1,8 миллиарда, что на 38% меньше, чем в 2023 году.

Хоть количество уникальных активных кошельков в секторе блокчейн-гейминга выросло на 421% за прошедший год, его доля в индустрии колебалась между 26% и 29%, уступая преимущество децентрализованным финансам (DeFi).

Кроме того, некоторые более старые и менее популярные игры на платформе Steam, принадлежащие компаниям с рыночной капитализацией, значительно меньшей, чем у гигантов GameFi, имеют более широкую аудиторию.

Со временем многие криптовалютные игры сталкивались с трудностями в создании устойчивой пользовательской базы.

На сегодня можно сказать, что криптоиндустрия сталкивается с вызовами в попытках выйти за рамки финансовых приложений.

Источник: CoinDesk