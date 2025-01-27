AI Agent Coin готовится к взлету после запуска модели Deepseek R1 в Китае

Deepseek R1: Прорыв в мировой индустрии AI

Недавний запуск Deepseek R1 стал очередным доказательством стремительного прогресса Китая в глобальной индустрии искусственного интеллекта. Этот инновационный продукт уже способен соперничать, а возможно и превосходить, ведущие модели из Кремниевой долины, такие как GPT-4 от OpenAI и LLaMA от Meta. При этом он разрабатывался с меньшими затратами времени и средств, что делает его идеальным для внедрения в разнообразные проекты с целью снижения расходов, например, в AI Agent. Реклама

Одним из главных преимуществ Deepseek R1 является его экономичность в сочетании с высокой эффективностью. Особенно эта модель выделяется в решении математических задач и в написании и отладке кода. Deepseek R1 — это открытая модель, доступная для свободного использования и настройки разработчиками по всему миру. С его помощью можно добиться значительного снижения затрат на обработку данных: всего 0.10 доллара за миллион токенов, тогда как GPT-4 стоит 4.40 доллара за миллион токенов. Такая экономия делает Deepseek R1 способной значительно преобразовать весь рынок AI.

Новые перспективы для AI Agent

Высокая производительность и низкая стоимость Deepseek R1 открывает новые возможности для разработчиков в создании AI Agent. Например, Eliza от ai16z DAO уже интегрировала эту модель в свою систему, что позволило повысить производительность и уменьшить затраты. Кроме того, возможность быстрой замены API от OpenAI дает шанс проектам, таким как DeGods, сразу же приступить к реализации с Deepseek R1. Это изменение стимулирует рост AI Agent и инноваций на рынке криптовалюты.

Поскольку Deepseek R1 — это открытая модель, глобальные разработчики могут её адаптировать и развивать по своему усмотрению. Это способствует снижению затрат на разработку AI Agent и увеличению конкуренции на рынке, который раньше контролировался крупными корпорациями. Это простота доступа ускоряет создание децентрализованных экосистем AI Agent и расширяет разнообразие в применении таких технологий, как цифровые платформы для AI Agent, которые могут развиваться без использования дорогих закрытых моделей. Поддержка разработческим сообществом становится ключевым фактором устойчивого развития индустрии AI.

AI Agent coin: новая инвестиционная возможность

На фоне популярности AI Agent в этом году, AI Agent coin становится потенциально выгодным цифровым активом. Эти токены играют важную роль в экосистеме AI Agent, служа посредниками для обмена ценностями и доступа к различным услугам. Инвесторы, ищущие возможности в быстрорастущем рынке, могут рассмотреть AI Agent coin как инвестицию в зарождающуюся технологию AI. Тем не менее, приходится учитывать и связанные с этим риски.

Mind of Pepe (MOP) — еще одна монета AI Agent, заслуживающая внимания. Это не просто мем, а полноценная экосистема с акцентом на полезность, включая системы ставок для получения вознаграждений, создание NFT-рынков, а также интеграцию с метавселенной для создания игр с возможностью заработка. Проводя различные кампании и мероприятия, команда разработчиков способствует вовлечению сообщества и долгосрочному росту.

Mind of Pepe использует дефляционную токеномику, что способствует сокращению числа токенов в системе и стимулированию долгосрочного удержания. В дополнение к этому, Roadmap проекта ориентирован на разработку новых функций, таких как расширение в метаверс, и сотрудничество с крипто-инфлюенсерами для поддержки растущей маркетинговой стратегии. Это делает Mind of Pepe привлекательным вариантом для инвесторов.

Источник: Bitcoinist