Сбой уведомлений Slack затронул треды и групповые чаты

Некоторые пользователи платформы Slack заметили, что их уведомления не отображаются сегодня утром, либо же соответствующие сообщения труднее найти, чем обычно. Несколько моих коллег также столкнулись с подобными проблемами в каналах Slack редакции The Verge. Я получаю повторные уведомления о сообщениях в темах, которые уже отмечены как прочитанные. Проблемы, похоже, затрагивают и упоминания других пользователей — если кто-то из коллег не отвечает на ваши сообщения, попробуйте написать им напрямую.

Slack уведомил о том, что «уведомления могут отсутствовать у некоторых пользователей» и зарегистрировал об этой проблеме отчёт в 7:52 утра по восточному времени. Впоследствии подтвердив, что проблема затрагивает темы. «Мы в настоящее время изучаем этот вопрос и сообщим, когда у нас появится дополнительная информация», — говорится на странице статуса Slack. «Мы извиняемся за возможные неудобства». Реклама

На данный момент неясно, что именно вызывает сбой в работе уведомлений и сколько пользователей Slack затронуты. На платформе Downdetector наблюдается заметный всплеск жалоб, хотя их число остаётся небольшим.

Что касается моего опыта, некоторые уведомления всё же приходят, но с задержкой в несколько минут после отправки сообщения. По состоянию на 10:10 утра по восточному времени, Slack сообщил, что «остальные уведомления должны работать как обычно, но темы могут не загружаться корректно». Также был зарегистрирован отдельный отчёт о том, что некоторые пользователи испытывают трудности с добавлением новых участников в групповые чаты до девяти человек.

Обновление от 27 января: Добавлены дополнительные обновления от Slack.

Источник: TheVerge