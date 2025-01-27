Четыре децентрализованные криптоплатформы, которые стоит изучить в условиях ужесточения налогового законодательства

Криптовалютные инвесторы в США готовятся к ужесточению налогового регулирования

Централизованные биржи обязаны направлять данные о транзакциях

Централизованным криптобиржам (CEX) предстоит отчитываться о сделках с криптовалютами для соблюдения налоговых требований. Это может коснуться даже таких гигантов, как MicroStrategy, которая получила более $19 млрд прибыли в биткоинах.

Отмена SAB 121 и её последствия

Отмена правила SAB 121, согласно которому платформы крипто-хранения должны отделять активы от обязательств, может еще больше усложнить ситуацию. Реклама

Рост интереса к децентрализованным платформам

В таких условиях децентрализованные платформы становятся спасением для инвесторов, стремящихся к большему контролю над своими активами.

Новые перспективные криптопроекты

Для тех, кто стремится обогнать тенденции в области децентрализованных инноваций, есть несколько интересных проектов, меняющих облик индустрии.

$FLOCK – Децентрализованный рай для любителей мемов

$FLOCK притягивает внимание, соединяя культуру мемов с возможностями децентрализованной финансовой системы. В проекте уже собрано более $13,9 млн на этапе предпродаж, и сумма близится к $14 млн. $FLOCK предлагает приватность и независимость, что привлекает инвесторов в условиях усиления регулирования. Управление платформой основано на сообществе, что гарантирует принятие решений пользователями. $MEMEX – Портал в децентрализованные медиа

$MEMEX меняет взгляды на владение медиа, уже собрав $2,9 млн на предпродажах, а стоимость токенов составляет $0,0155933. Это децентрализованная альтернатива традиционным медиа с возможностью прямого взаимодействия без посредников, что снижает издержки и максимизирует вознаграждения. Пользователи получают уникальную возможность творческого и потребительского взаимодействия. $RDNT – Соединение активов между блокчейнами

$RDNT преобразует систему кредитования и заимствования на Arbitrum, позволяя пользователям вносить активы на одном блокчейне и занимать на другом. В январе 2025 года цена $RDNT составляет $0,04981, объём торгов за 24 часа — $6,3 млн, а рыночная капитализация — $42 млн. На фоне регулирования такие децентрализованные платформы, как Radiant, предлагают решения для тех, кто хочет избежать налоговой отчетности. $UNI – Ветеран среди децентрализованных бирж

$UNI — это надежный партнёр в мире крипто, обеспечивающий бесшовную и разрешенную торговлю. Uniswap, ведущая децентрализованная биржа (DEX), работающая на Ethereum, кардинально изменила способ обмена токенами без централизованного контроля или KYC. На фоне ужесточения налогового законодательства эта анонимность становится всё более ценной. Текущая цена $UNI составляет $12,01, и, несмотря на недавние трудности, платформа продолжает оставаться на лидирующих позициях.

Управление изменениями в криптоиндустрии: децентрализованные платформы в центре внимания

Ужесточение налогового регулирования и отмена SAB 121 подчеркивают значимость децентрализованных платформ. Такие проекты, как $FLOCK, $MEMEX и $RDNT, предлагают новые возможности, тогда как $UNI остается опорой мира DeFi. В условиях изменений в криптоиндустрии эти проекты могут оказаться жизненно необходимыми для инвесторов.

Источник: Bitcoinist