Супербоул 2025: Все, что нужно знать

Канзас-Сити Чифс и Филадельфия Иглз, команды, которые встречались в Супербоуле 2023 в Аризоне, снова сразятся друг с другом в Новом Орлеане.

Тогда Иглз потерпели поражение со счетом 38-35, но надеются на победу в этом году и завоевание второго в своей истории трофея Ломбарди, после их триумфа 2018 года против Нью-Ингленд Пэтриотс. С другой стороны, Чифс стремятся войти в историю как первая команда, победившая в трех Супербоулах подряд. Реклама

Возможно, самое масштабное спортивное событие в США — в прошлом году его посмотрели более 200 миллионов человек — в этом году пройдет на стадионе Caesars Superdome в воскресенье, 9 февраля.

Супербоул LIX начнется в воскресенье, 9 февраля, в 18:30 по восточному времени на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Это уже восьмой раз, когда стадион принимает Супербоул, и 11-й раз для города — наравне с районом Майами по количеству проведенных Супербоулов в истории НФЛ.

Итак, что следует знать о предстоящем Супербоуле.

Наблюдать за игрой можно будет на телеканале FOX. Также будет предоставлена испаноязычная трансляция на каналах Fox Deportes и Telemundo.

Ряд стриминговых сервисов, таких как YouTube TV, Hulu + Live TV и Fubo TV, предоставят возможность смотреть матч через FOX. Игры НФЛ также можно стримить через приложение NFL. В этом году Fox Sports организует «перекрытие» своей рекламной платформы Tubi, предоставляя бесплатную трансляцию игры и предматчевых программ.

За пределами США Супербоул доступен для просмотра через подписку на DAZN.

Говоря о ставках на Супербоул 2025 года, стоит отметить, что спортивные азартные игры стали ключевой частью культуры спорта в Америке, и это событие не стало исключением. По данным агрегатора ставок oddschecker, Чифс пока считаются легкими фаворитами, но ситуация может измениться к моменту начала игры.

Грэмми лауреат хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула LIX — музыкальная программа обычно длится примерно 12-15 минут. «Рэп до сих пор остается самой влиятельной музыкальной формой. И я буду там, чтобы напомнить всем, почему я лучшим», — сказал он в заявлении.

На момент 26 января все еще есть возможность приобрести билеты на Супербоул, хотя и по высокой цене. Согласно Ticketmaster, стоимость билетов варьируется от примерно $6,000 до $64,000.

В прошлом году Чифс одержали победу над Сан-Франциско с 49ers в драматичном финале в овертайме, который вел звездный квотербек Патрик Махоумс.

Поп-звезда Тейлор Свифт наблюдала за игрой с боковой линии, поддерживая своего любимого, игрока Чифс Трэвиса Келси; на шоу в перерыве выступал Ашер. Традиционно были запоминающиеся рекламные ролики.

Источник: Time