19 миллионов клиентов TalkTalk под угрозой из-за возможной утечки данных

Данные 19 миллионов клиентов TalkTalk могут находиться в открытом доступе

Британская компания TalkTalk, предоставляющая услуги широкополосного доступа в интернет и телевидения, проводит расследование по поводу возможной утечки данных после того, как информация о клиентах была выставлена на продажу на одном из форумов киберпреступников. Реклама

Сообщается, что утечка, вероятно, произошла через стороннего поставщика и может затронуть до 19 миллионов бывших и нынешних клиентов TalkTalk. Под ником ‘b0nd’ хакер утверждает, что украденные данные содержат личную информацию, такую как адреса электронной почты, полные имена, IP-адреса, номера телефонов и PIN-коды абонентов.

TalkTalk заявила: «Мы были осведомлены о неожиданном доступе к одной из систем нашего стороннего поставщика. На этой системе не хранилась платежная информация. Наша команда реагирования на инциденты продолжает работать с поставщиком, и защитные меры были приняты немедленно.»

Однако подлинность утечки уже подвергается сомнению из-за размера базы данных, которая включает информацию 18.9 миллионов человек, что значительно превышает текущее количество клиентов компании. TalkTalk признала, что число потенциальных клиентов в некоторых онлайн-публикациях неточно и значительно преувеличено.

История компании включает в себя прежние утечки данных, самая знаменитая из которых произошла в 2015 году, когда был нанят значительный кибератакой, повлекшей утечку данных 150,000 клиентов и штраф в размере £400,000 за недостаточную защиту.

Что делать после утечки данных?

Если вы подозреваете, что ваши данные могли быть скомпрометированы, важно следить за состоянием ваших банковских счетов и кредитных отчетов. Также стоит рассмотреть возможность использования сервисов защиты от кражи личности.

Если вы заметили подозрительную активность на своих счетах, необходимо немедленно связаться с банком, заблокировать кредит, изменить пароли и при необходимости подать заявление в полицию.

Фишинговые атаки, представляющие собой сложные мошеннические схемы, также могут угрожать вашей безопасности. Чтобы защититься от них, следует быть особенно внимательным: проверять подлинность сообщений и звонков, избегать передачи личной информации.

Сильные пароли и отказ от их повторного использования на разных сайтах помогут эффективно защитить ваши данные. Использование приложения многофакторной аутентификации также не будет лишним.

В современном мире утечки данных являются неизбежным риском, поэтому превентивные меры играют ключевую роль в их защите.

Источник: TechRadar