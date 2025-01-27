«112»: в Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, известную своими скандалами

27.01.2025
"112": в Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, известную своими скандалами "112": в Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, известную своими скандалами

Задержание Елены Хахалевой в Баку

В Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, которую российские власти намерены экстрадировать, согласно сообщению Telegram-канала «112».

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Попытка бегства в Дубай
Как сообщает источник, Хахалева собиралась покинуть Азербайджан и отправиться в Дубай, однако местные правоохранительные органы предотвратили этот вылет. Российская Генеральная прокуратура и МВД уже сообщили о ее аресте, так как она числится в международном розыске.

Процесс экстрадиции
На данный момент в Баку ожидают поступления необходимых документов из Москвы, которые будут использованы для принятия решения о ее экстрадиции в Россию.

Обвинения и прошлое Хахалевой
Елена Хахалева подозревается в совершении мошенничества и служебного подлога, за что в России она была заочно арестована. Бывшая судья стала широко известна после публикации видео роскошной свадьбы своей дочери в сети.

Очевидно, что дело Хахалевой вызвало резонанс как в российских, так и в международных кругах, и дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться.

ПульсХаб
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