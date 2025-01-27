«112»: в Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, известную своими скандалами

Задержание Елены Хахалевой в Баку
В Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, которую российские власти намерены экстрадировать, согласно сообщению Telegram-канала «112».
Попытка бегства в Дубай
Как сообщает источник, Хахалева собиралась покинуть Азербайджан и отправиться в Дубай, однако местные правоохранительные органы предотвратили этот вылет. Российская Генеральная прокуратура и МВД уже сообщили о ее аресте, так как она числится в международном розыске.
Процесс экстрадиции
На данный момент в Баку ожидают поступления необходимых документов из Москвы, которые будут использованы для принятия решения о ее экстрадиции в Россию.
Обвинения и прошлое Хахалевой
Елена Хахалева подозревается в совершении мошенничества и служебного подлога, за что в России она была заочно арестована. Бывшая судья стала широко известна после публикации видео роскошной свадьбы своей дочери в сети.
Очевидно, что дело Хахалевой вызвало резонанс как в российских, так и в международных кругах, и дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться.