«112»: в Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, известную своими скандалами

Задержание Елены Хахалевой в Баку

В Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву, которую российские власти намерены экстрадировать, согласно сообщению Telegram-канала «112». Реклама

Попытка бегства в Дубай

Как сообщает источник, Хахалева собиралась покинуть Азербайджан и отправиться в Дубай, однако местные правоохранительные органы предотвратили этот вылет. Российская Генеральная прокуратура и МВД уже сообщили о ее аресте, так как она числится в международном розыске.

Процесс экстрадиции

На данный момент в Баку ожидают поступления необходимых документов из Москвы, которые будут использованы для принятия решения о ее экстрадиции в Россию.

Обвинения и прошлое Хахалевой

Елена Хахалева подозревается в совершении мошенничества и служебного подлога, за что в России она была заочно арестована. Бывшая судья стала широко известна после публикации видео роскошной свадьбы своей дочери в сети.

Очевидно, что дело Хахалевой вызвало резонанс как в российских, так и в международных кругах, и дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться.